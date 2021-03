Tiodorović: Srbiju verovatno očekuje celodnevno zatvaranje

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa prof. dr Branislav Tiodorović rekao je danas da je neophodno još jedno skraćenje na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana.

"Bez sedam do 10 dana ne možemo imati efekte. Po epidemiološkoj doktrini neophodno je da imate čak tri nedelje sprovođenje rigoroznih mera. Imaćemo isti stav i sutra, da bude intenzivno ograničenje, vrlo rigorozno za sve objekte s tim što će morati da se proceni da li će to biti do 14 ili 17 sati", rekao je dr Tiodorović za televiziju "Pink".

Kako je najavio, vjerovatno Srbiju sljedećeg vikenda očekuje cjelodnevno zatvaranje i u subotu i u nedjelju.

"Znam da se to mnogima neće svideti, ali moramo da presečemo, da izdržimo barem sedam dana da bi situacija bila pod kontrolom i da bi mogli da živimo i radimo opuštenije", objasnio je on.