Tiodorović: Treći talas u toku, primeniti mere

BEOGRAD - Član Kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je treći talas epidemije u toku i da to potvrduje povećanje broja oboljelih, kao i da se sve mora uraditi da se u velikim kolektivima ne raširi infekcija.

Tiodorović je za RTS rekao da treba pojačati pažnju i pritisak prema građanima u smislu boljeg i konkretnijeg obavještavanja, a onda i primijeniti mjere koje se predvidene zakonom.

"Mislim da ovog trenutka moramo biti svesni - treći talas je u toku. Ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak nažalost i umrlih. I kod nas imamo pojavu povećanja koju smo predvideli da ce se desiti u prvoj polovini oktobra", rekao je Tiodorović.

Ukazao je da su mislili da će na povećanje da utiču prije svega studenti i pocetak školske godine na fakultetima, kao i srednjoškolci jer se mora više raditi sa njima.

"Moram reći da i veliki kolektivi, kao na primjer 'Jura', već počinju da pokazuju određene karakteristike ponovnog pojavljivanja bolesti. To su veliki kolektivi gde rade mladi radnici koji potiču iz porodica sa više generacija i to već pokazuje svoje početke infekcije i tu moramo preduzeti mnogo više mera i moramo svi da uradimo mnogo da se u velikim kolektivima ne raširi infekcija", naglasio je Tiodorović.

Na pitanje ima li problema u kontrolisanju primjene mjera, Tiodorović kaže da to ne bi uopštavao, jer prema informacijama koje dobijaju utisak je da je u najvećim gradovima, prvenstveno Beogradu, taj problem veoma prisutan.

Kaže da je problem ponašanje jednog dijela stanovništa, kao i da se ne može reći za sve, jer veliki dio primjenjuje mjere, kao i da je važan nadzor nad sprovodenjem mjera.

On napominje da u Nišu posljednje dvije večeri skoro da nikoga nije bilo u kaficima poslije 23 sata, čak ni na ulici.

"Treba da budemo svesni da će oktobar biti mesec koji karakteriše miholjsko leto. Biće ovo zahlađenje koje pogoduje virusu. Jutra ovakva sa 7 do 10 stepeni, sa kišom koja će biti narednih dana, sada će tu biti i povećane vlažnosti i to je vrlo pogodno za širenje virusa, jer će ljudi više morati da borave u zatvorenom prostoru, a i virusu to više odgovora", rekao je Tidorović.

Kada je riječ o proslavama, profesor kaže da moramo da budemo svesni da se neke privatne proslave moraju odvijati, kao i da moramo da živimo sa virusom, ali da se štitimo i da primjenjujemo sve mjere i da čuvamo svoje zdravlje.

Naveo je primjer slava koje predstoje i za koje kaže da treba da se organizuju, ali uz poštovanje svih mjera.

"Mene zabrinjava to što se na splavovima i nekim kaficima organizuju žurke gde dolaze neke pevačice i pevači, ja verujem da je njima potrebmo da se promovišu da se vide i da se čuju, ali sve se to može oragnizovati u ustanovama kulture, sa muzičkim svečanostima koje će ispunjavati sve uslove, a na takvim žurkama dolazi do većeg broja zaražavanja mladih", istakao je Tiodorović.

Ukazao je da to potvrduje i starosna struktura oboljelih, gdje su najdominatniji oni od 20 do 40 godina.