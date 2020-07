Tiodorović: Virus korona ne napada samo respiratorni sistem, već i druge organe

Virus korona ima velik opseg delovanja i ne napada samo respiratorni sistem, već i druge organe, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović i upozorava da je situacija ozbiljna i da je “Ovo više nije respiratorna bolest, ovo što mi sada vidimo je sistemska bolest”, rekao je Tiodorović za Blic.

Kako je naveo, kovid 19 djeluje sistematski, ne možemo da kažemo da ne napada druge organe, poput organa za varenje, srce i vaskularne organe, bubrege, kod mladih možda će dati kao posljedicu sterilitet, jer ima takvih naznaka.

Kod oboljelih dolazi i do tromboze krvnih sudova, onda to proizvodi moždane udare, srčane udare, to se odnosi na ljude koji imaju hroničnu bolest, naveo je epidemiolog.

Ponovio je da virus može napasti svakoga i da su sada na udaru mladi jer su oni u najvećoj cirkulaciji.

Tiodorović je kazao da je prvobitno bilo samo da se virus prenosi kapljično, ali da sada postoji informacija da se prenosi vazduhom, ali da ne znamo šta je to što ga podiže, da li je strujanje vazduha u pitanju, poput vetra ili kada uključimo klima-uređaj.

Kazao je da je u Srbiji u toku treći pik, koji će ako ne bude okupljanja i ako se budu poštovale donijete mjere možemo nadati početku stišavanja u toku nedjelje.

“Vjerujem da se sada radi o smirivanju, ipak više se poštuju mjere, maska, distanca, dezinfekcija”, rekao je Tiodorović.