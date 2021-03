Tiodorović: Vrlo oprezno treba pristupati opuštanja mera

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da nije veliki optimista po pitanju epidemijske situacije u Srbiji.

"Nisam veliki optimista, a moje kolege su još manje", napomenuo je on.

Ipak, na pitanje šta će biti sa mjerama protiv širenja korona virusa, napominje da očekuje poboljšanje.

"Očekujem do kraja nedelje bolju situaciju, ipak postoji neko zaravnjenje u Beogradu", kazao je on za RTS.

Napomenuo je da je istina da nije bilo sjednice Kriznog štaba, ali da su članovi tog tijela svakodnevno u kontaktu.

"Ipak smo se danas opredelili da ne menjamo mere, da u četvrtak napravimo ponovo procenu pa da onda vidimo šta dalje", rekao je.

Ističe da vrlo oprezno treba pristupati opuštanja mjera. Na pitanje da li to znači da do kraja nedjelje nema opuštanja mjera, rekao je da bi on sačekao.

Tiodorović je napomenuo da mjere nisu sprovođene obuhvatom kojim je to predviđeno, ali je istakao da su kontrole u posljednje vrijeme bile mnogo bolje. Navodi da je Beograd kao glavni grad sproveo izuzetno dobru kontrolu.

Kako je rekao, drugi razlog je to što su se ljudi opustili zbog vakcinacije, a nije dovoljan broj populacije obuhvaćen.

Govoreći o mjerama za predstojeći katolički Uskrs, Tiodorović je kazao da će za ulazak stranih državaljana biti obavezan PCR test ili će morati u samoizolaciju.

Upitan da li će dokaz o revakcinaciji biti dovoljan za ulazak stranaca u Srbiju, Tiodorović je kazao da je stav da je to moguće samo onima koji su vakcinisani u Srbiji.

"Samo ćemo priznati one koji su vakcinisani kod nas", rekao je on.

Moći će da se kreću i sa potvrdom o vakcinaciji, ali Tiodorović je istakao da to važi samo za one koji su se vakcinisali u Srbiji.

Na pitanje hoće li se to mijenjati i proširiti na vakcinisane u drugim zemljama, epidemiolog je rekao da hoće, kada se to recipročno desiti sa EU.