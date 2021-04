Tiodorović: Za sad bez popuštanja mera

BEOGRAD - Epidemiolog dr Branislav Tiodorović izjavio je danas da se za sada ne može govoriti ni o kakvom popuštanju mjera, ali da će se o tome vjerovatno razmišljati poslije 8. maja, ako se broj novozaraženih bude ubrzano smanjivao, a mjere se poštovale.

"Ovog trenutka ne možemo govoriti o popuštanju mera, nismo za to još spremni", rekao je Tiodorović novinarima poslije sednice Kriznog štaba.

Kako je rekao, brojke novozaražnih i dalje je na nivou, za koji nadležni žele da bude još manji.

U tom smislu, istakao je da se velikom popuštanju može govoriti kada brojke budu daleko manje neko što su sada.

"Ako budemo ovako nastavili i ako se ubrzano bude spuštao broj novozaraženih, ako se sve mere budu poštovale, verovatno ćemo posle 8. maja razmišljati da se mere postepeno ublažavaju", rekao je Tiodorović.

To, prema njegovim riječima, znači i da će zatvoreni dijelovi ugostiteljskih objekata moći da rade, ali sa 50 odsto kapaciteta.

Tiodorović je, upitan da li je razmotreno uvođenje takozvanih Zelenih kartona, rekao da nije bilo konkretizacije na današnjoj sjednici.

Ukazao je da je digitalni sertifikat koji imamo ocijenjen dobro, ali da ima još puno posla i usaglašavanja oko tog dokumenta.

Na pitanje da li je razmatran povratak publike na stadione, jer predstoje finale Kupa i plej of ABA lige, odgovorio je da nije bilo riječi o tome.

"Sačekajmo da prođu praznici. Kada prođu treba 10 do 14 dana da bi procenili da li će doći do porasta dijagnostikovanih zaraza, pa i oboljenja", kazao je on.

"Zašto da ne dođe do toga, u jednom trenutku, ako sve bude pod povoljnim ocenama", dodao je Tiodorović.