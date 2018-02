Todorić ponovo optužuje Plenkovića da je upropastio Agrokor

ZAGREB - Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, ponovo je danas na svom blogu optužio aktuelnog premijera Andreja Plenkovića da je manipulacijom iskoristio državni sistem da nacionalizuje njegovu kompaniju, pri čemu je, kako navodi, upropastio ne samo porodicu Todorić već i hiljade drugih porodica.

Todorić je ponovio i optužbu da je Plenković uništio Agrokor koji je, prema njegovim riječima, bila "ponos i budućnost Hrvatske" i dobar dio hrvatske industrije.

Podsjetio je i na svoje ranije izjave na blogu i zaključio da novog narednog povjerenika određuje "lešinarski fond Knighthead" koji, kaže Todorić, neće "nikome dati poziciju vanrednog povjerenika ako nije iz njihove zločinačke organizacije" ili će eventualno "biti fikus".

"Plenković stalno priča da je Agrokor bio u problemima i da su oni nešto spasli, ali to je notorna laž. Sve ću to dokazati, a oni me mogu jednostavno demantovati", napisao je Todorić na svom blogu.

Inače, protiv Todorića zagrebačko Županijsko državno tužilaštvo vodi istragu, dok je nedostupan pravosuđu.

Todorić se tereti da je učestvovao u nezakonitom pribavljanju gotovo 1,5 miliona kuna u slučaju Agrokor.

On se nalazi u Londonu, gdje na slobodi čeka odluku o eventualnom izručenju Hrvatskoj.

U međuvremenu, tužilaštvo je pokrenulo novu istragu protiv Todorića i još tri osobe zbog malverzacija povezanih s nezakonitim isplatama pozajmica, pri čemu je za investitore nastala šteta od 47.500.000 kuna.