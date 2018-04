Todorić se sa Đinđićem dogovarao o kupovini Frikoma

LONDON - Osnivač "Agrokora" Ivica Todorić je izjavio da je sa nekadašnjim premijerom Srbije Zoranom Đinđićem dogovarao kupovinu "Frikoma" i da je u Srbiju prije kupovine "Merkatora" uložio 400 miliona evra.

Todorić je intervju za N1 dao u Londonu, gdje će sud 20. aprila donijeti odluku o zahtjevu za njegovo izručenje Hrvatskoj zbog zloupotreba u privrednom poslovanju.

“Kada sam se kandidovao za kupovinu prve industrije u Srbiji došao sam kod nadležnog ministra i on se nasmijao i rekao mi: ‘Jeste vi ludi, pa kako bih ja vama, Hrvatu, ovde omogućio da ovde investirate u ovakvim okolnostima’, kazao je Todorić.

On je rekao da ga je "nakon četiri mjeseca pozvao neki ministar iz Srbije".

“Veli mi da sam bio kod njega i da sam htio da investiram i pita me da li bih došao na razgovor sa premijerom Đinđićem. Rekao sam da bih, dobio sam termin. Dođem kod gospodina Đinđića, bio je i taj ministar, 45 minuta smo razgovarali. Rekao sam da sam se kandidovao za kupovinu dionica ‘Frikoma’ i rekao sam premijeru da razumijem da to njima nije politički jednostavno i pitao ga dozvoljava li mi da dam ponudu, pa ako ne bude dobra ja neću nijednu riječ da kažem. On se okrenuo prema ministru i rekao mu: ‘Ako Todorić da najbolju ponudu, upakuj mu to i ima da kupi’”, naveo je Todorić.

On je dodao da je "trebalo u takvim uslovima stvarati regionalnu industriju". Todorić je pričao i tome kako se "posvetio hrani prije pet, šest godina".

“Ne znam sad tačno, ali nisam završio ritejl (prodajni lanci). Onda sam se borio u vezi sa tim vražijim ‘Merkatorom’, napravio sam grešku. U Hrvatskoj sam napravio odličan ritejl ‘Konzum’ i u njemu napravio ogroman novac, onda sam krenuo u Bosni i u Srbiji. U Srbiji sam potrošio negdje 400 miliona evra, u Sloveniji 200 miliona evra”, rekao je Todorić.

“Mučio sam se, nisu mi rezultati bili dobri. Ili je trebalo to da prodam ili to sve objedinim. Krenuo sam na ‘Merkator’ i to je bilo dosta realno, ali ja sam se mučio tri godine da bih ga dobio. Morate shvatiti da je ‘Agrokor’ potrošio ogroman novac da kupimo ‘Merkator’, borio sam se s njim u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, rušio sam mu promet, cijene, borio sam se. Pravio je druge gluposti, da bi bio jači od mene kupovao je u Bosni prodavnice, pa u Srbiji. To je bila borba na smrt, praštali su milioni”, kazao je on.

Todorić je iznio tvrdnju da je "na kraju uspio i napravio čudo sa tim uspjehom".

Tuđman

Na pitanje o druženju sa predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom i o tome "da li je politika bila presudna da "Agrokor" ovako naraste", Ivica Todorić je odgovorio:

“Kako? Šta su oni meni? Ja sam platio oko 200 miliona maraka sve dionice koje smo kupovali u to prvo vrijeme. Šteta je da sam jedan evro platio. Trebalo je sve da dam u investicije. Ja sam ovako napravio ogromnu industriju, zamislite da to nisam davao koliku bi vrijednost napravio. Oni su meni prodali dvije firme, ne Tuđman, on je ništa”, naveo je Todorić.