Todorićev advokat: Milion evra skupljali čak tri dana

ZAGREB - Ivica Todorić će danas tokom popodneva izaći na slobodu nakon što je zagrebačkom Županijskom sudu uplaćeno milion evra kaucije.

Oko 15:20 časova završilo je ročište na kojem je i službeno potvrđeno da Todorić izlazi na slobodu.

Kako su Todorićevi advokati ranije izjavljivali da on nema taj novac za kauciju, logično se nametnulo pitanje ko je i kako skupio milion evra da bi Todorić izašao na slobodu.

Novinari su to pitali Todorićevog advokata Čedu Prodanovića na ulazu u Županijski sud.

"Ne znam ko je skupio. Novac je uplaćen", samo je kratko odgovorio Prodanović.

Nešto konkretnija bila je Jadranka Sloković, Todorićeva advokatica.

Na pitanje ko je skupio novac za Todorića, odgovorila je: "Prijatelji."

Nije htjela reći koji su to prijatelji skupili novac za Todorića, ali kaže da su skupljali "čak tri dana"

Isto pitanje Slokovićevoj je postavljeno i nakon ročišta. No nije željela reći koji su to prijatelji dali novac. "Novinari, pa to nas ni sud ne pita. Vidite da je bilo teško. Skupljali su ga čak tri dana", rekla je Todorićeva advokatica.

Prodanović je još dobacio da su oni pravni, a ne finansijski savjetnici.

Todorićevi odvjetnici rekli su da je bivši šef Agrokora na sudu obećao da neće napuštati Zagreb te da će iz zatvora izaći tokom dana.

Na Županijskom sudu se saznaje da je kaucija uplaćena na sudski račun te da je za 15 sati zakazano ročište na koje će biti doveden iz Remetinca gdje se nalazi od izručenja Hrvatskoj.

Todorić će se na tom ročištu obvezati da će se odazivati na sudske pozive, a moraće predati i pasoš koji se trenutno nalazi na zatvorskom pologu, kazao je portparol suda Krešimir Devčić.

Uz polaganje pasoša Todorić na slobodi bez sudskog odobrenja neće smjeti napuštati Zagreb, svoje mjesto prebivališta.

Todorića će se nakon ročišta sa suda vratiti u Remetinec, gdje će se razdužiti, a potom izaći na slobodu, najvjerojatnije u kasnim poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Milion evra kaucije u gotovini Todoriću je kao uslov za izlazak iz istražnog zatvora prošle sedmice odredilo vanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu.

(index.hr)