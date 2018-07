Tompson otkrio zašto je bio u busu: "Zvali su me"

ZAGREB - U Zagrebu je priređen nevjerovatan doček fudbalera koji su osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali najviše se priča o Tompsonu.

Naime, i sama hrvatska javnost podijeljena je oko toga da li je pjevač koji u pjesmama veliča ustaštvo, trebalo da bude u autobusu koji je prevozio "vatrene" od aerodroma do zagrebačkog trga, a kasnije i na samoj proslavi na kojoj je, kako piše Index.hr, bilo preko pola miliona ljudi.

Tompsonova "pojava" izazvala je oštre reakcije, kako u Srbiji tako i u dijelu hrvatske javnosti, koja smatra da kontraverznom pjevaču, koji je zabranjen u EU, nije mjesto na proslavi uspjeha reprezentacje i da je Hrvatska tako upropastila ugled i uspjeh reprezentacijre, ali i same zemlje.

Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao na proslavi na Trgu, je za vijesti RTL televizije objasnio zašto je bio u tom busu. Upitan ko ga je pozvao da bude u autobusu s reprezentacijom, rekao je da su ga zvali reprezentatovci Dalić i Modrić.

"Oni su meni rekli da je želja svih igrača da putujem s njima do Trga. Ja sam ih pitao jeste li sigurni", dodao je.

Upitan je li bilo trenutka u kojem je pomislio da je možda bolje da on nije tamo, ponovio je da je pitao igrače jesu li sigurni da žele da ide s njima. "Rekli su molim te, dođi. Znam da ima nekih priča, zašto ja da, zašto ne. Ali njih niko ne bi mogao odbiti. Nije vrijeme za negativnost", rekao je Tompson.

Novinarka mu je tada rekla da je, blago rečeno, bilo dosta negativnih kritika pa ga je pitala kako to komentariše, posebno komentar u kom je on nazvan "fašističkim smećem", a Tompson je odgovorio da to više govori o ljudima koji tako govore. "Mislim da to sve govori o njima. Svako ima pravo na izjavu ili komentar, ali mislim da nema pravo da vređa", dodao je.

Upitan jesu li igrači tražili "Čavoglave", pjesmnu koja je neslužbeno važila za himnu hrvatskih vojnih snaga za vrijeme rata u Hrvatskoj, i da li je on sam htio da je otpjeva, Tompson je rekao da bi bilo puno više pjesama da je za to bilo prostora.

"Oni su meni napomenuli sve moje pjesme. Vida je pjevao jednu moju staru pjesmu dok je ulazio na binu, da je bilo još prostora, bilo bi više pjesama", rekao je, a kada ga je novinarka upitala još jednom bi li pjevao "Čavoglave" da je bio drugi plan, odgovorio je da bi pjevao sve što bi oni tražili.