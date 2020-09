Specijalni izaslanik SAD Ričard Grenel kaže da je predsjednik SAD Donald Tramp izrazio želju da dođe u Srbiju.

"Riješen je da dođe... Nemam datume, ali je izrazio svoju želju da dođe. Jedva čekam da ga vidim u Beogradu", kazao je Grenel na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Grenel je kazao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao "veliku viziju" Trampu o tome šta može da očekuje od dolaksa u Beograd.

"On (Donald) i Ivanka (Tramp) izrazili su želju da dođu Beograd", dodao je Grenel.

Prema njegovim riječima, političke teme će morati da sačekaju dok se u privredi ne pokaže dobitak.

Predsjednik Srbije takođe je potvrdio da je presjednik SAD prihvatio poziv.

"Predsednik Tramp je bio vrlo šarmantan i korektan da prihvati poziv da dođe u Srbiju. Ja sam od njega to tražio, on je prihvatio da dođe, a to će se desiti kada bude imao vremena", rekao je Vučić.

