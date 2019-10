Tramp na Balkan šalje najodanijeg saradnika

BANJALUKA, VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp imenovao je američkog ambasadora u Njemačkoj Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine.

Iako je uobičajena praksa da posebni izaslanici ne moraju biti potvrđivani u Senatu, američki mediji pišu da će Grenel imati saslušanje u Senatu kako bi bio potvrđen na ovu funkciju.

Grenel, koji će ostati ambasador u Njemačkoj, jedan je od najodanijih Trampovih saradnika u Stejt departmentu, a prijatelj je i Džonu Boltonu, bivšem savjetniku američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost. Za vrijeme administracije predsjednika Džordža Buša Mlađeg, Grenel je imenovan za portparola ambasadora SAD u UN-u, a prvi šef mu je bio upravo Bolton.

Nakon što je Tramp otpustio Boltona, razmatrao je opciju da Grenelu ponudi njegovu poziciju, ali se na kraju ipak odlučio da mu ponudi posao posebnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine.

Osim kao veliki obožavalac Trampa, Grenel je poznat i kao veliki protivnik Kine, Irana i Rusije, a nekoliko puta javno je kritikovao Njemačku zbog toga što od Rusije kupuje gas preko planiranog gasovoda "Sjeverni tok dva". Neke njegove opservacije protiv njemačko-ruskih poslovnih veza su dovele do toga da su neki njemački političari tražili da on bude proglašen personom non grata u toj zemlji.

Primjera radi, kako piše "Deutsche Welle", Volfgang Kubicki, zamjenik šefa njemačkih liberalnih demokrata, za Grenela je rekao da se ponaša kao "gubernator u okupiranoj teritoriji" i pozvao Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke da interveniše. Uprkos ovim istupima, Grenel se deklariše kao prijatelj Njemačke, a na svom Twitter nalogu je povodom 3. oktobra, Dana ujedinjenja Njemačke, napisao da su Njemačka i SAD prijatelji koji će zauvijek ostati saveznici.

Kurt Basener, američki analitičar iz Savjeta za politiku demokratizacije, za "Nezavisne" kaže da bi Njemačka trebalo da ponovi svoje protivljenje rješenjima koja bi značila podjelu Kosova.

"Vijesti koje su se pojavile da je Ukrajina bila pod pritiskom da prihvati dogovor o rješenju sukoba u Ukrajini pod moskovskim uslovima nagnale su me na očekivanje da bismo uskoro mogli da vidimo još sličnih ideja", smatra on.

S druge, pak, strane, postoje i razmišljanja da će Grenel prihvatiti svaki dogovor koji će "izbaciti" Rusiju s prostora zapadnog Balkana.

"Mislim da je osnovni zadatak koji će on dobiti da postigne dogovor koji će konačno riješiti jedini preostali politički problem na Balkanu strateške prirode - Kosovo je jedino mjesto gdje Rusija i Kina imaju diplomatski kapital da preko Ujedinjenih nacija utiču na taj region. SAD žele nakon primanja Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO konačno staviti tačku i na ovaj problem", kaže izvor "Nezavisnih" u Vašingtonu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je imenovanje Grenela bilo iznenađujuće.

"Ali, reč je o ozbiljnom i odgovornom čoveku, čoveku od poverenja američkog predsednika", rekao je srpski predsjednik i podsjetio da se dijalog Beograda i Prištine vodi pod okriljem EU, kao i da je američki predsjednik ranije imenovao Metjua Palmera za izaslanika za zapadni Balkan, sa kojim Beograd ima korektnu saradnju.

"Radujem se što ću s njim moći sarađivati na konačnom postizanju mira na Balkanu i pristupanju Kosova NATO-u i EU porodici", napisao je Hašim Tači, predsjednik Kosova.

Ukoliko Grenel bude morao proći proces potvrde u Senatu, onda će prvo biti održano saslušanje pred Komitetom za spoljne poslove, nakon čega će o imenovanju glasati Senat. Agencija AFP izvještava da se očekuje da će on morati proći kroz taj proces, ali da, kako su istakli, u Bijeloj kući nisu htjeli da se o tome izjasne.

U analizi koju je na svom sajtu objavio RTS, kažu da su iz diplomatskih izvora saznali da se prošlog mjeseca Grenel direktno sreo s Trampom u Vašingtonu i da su razgovarali o dijalogu.

"Kako stvari stoje, mnogo zavisi od toga da li su se Grenel i Tramp dogovorili da su spremni da prihvate promjene granica kojima se Angela Merkel odlučno protivi", piše RTS.