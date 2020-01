​BEOGRAD - Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel rekao je uoči sutrašnjeg susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da predsjednik SAD Donald Tramp neće dozvoliti da rješavanje odnosa Beograda i Prištine traje dugo ako nema napretka.

Grenel je iz Prištine stigao u Beograd sa gotovo identičnom porukom da Amerika, koja je posljednjih godina doživjela ekonomski preporod, želi da se i Srbi i Albanci fokusiraju na biznis i otvaranje novih radnih mesta, javio je RTS.

"Ono što mora da se desi su dvije stvari - istovremeno sa ukidanjem taksa, mora da prestane kampanja za povlačenje priznanja Kosova. To je nešto što poslovna zajednica zna da mora da se dogodi, ljudi to znaju, ali su neki političari zarobljeni u starom načinu razmišljanja i hoće da se svađaju oko svega. Postoji mali prostor i SAD će se koncentrisati na rješavanje. Mislim da smo blizu da se to desi", rekao je Grenel.

On je istakao da ljudi hoće da krenu naprijed, da prevaziđu prošlost.

"Došao sam upravo sa juga Srbije, koji je najbliži Kosovu i jedna od stvari koje sam čuo jeste da zbog taksa i izostanka napretka u dijalogu mnogi poslovi trpe, jer im je to prirodno tržište i mislim da će i oni imati koristi od toga", kaže Grenel.

On je dodao da je Vučić sjajan partner i da se raduje razgovorima sa njim o ekonomiji, novim poslovima, radnim mjestima.

"Zbog toga sam ovdje, da se koncentrišemo na ekonomski aspekt i ostavimo po strani politička pitanja iz prošlosti. Osjećam dobru energiju na obje strane, ali je prostor mali. Predsjednik Tramp mi neće dozvoliti da predugo radim na tome ako nema napretka. Ne želimo da gubimo vrijeme i nemamo specifične ideje, nemamo takvu agendu. Ono što ja radim jeste da vidim da li mogu da poguram obje strane naprijed, da ostave prošlost po strani i krenu naprijed", rekao je Grenel.

On je istakao da ne postoji rok za postizanje sporazuma dvije strane.

Grenel je rekao i da se neće miješati u politička pitanja u Prištini, da nije na njemu da govori o formiranju vlade i da nije zainteresovan za to pitanje.

Vučić je u međuvremenu rekao da poštuje entuzijazam i energiju koju Amerikanci, pa i Grenel ulažu u rješavanje ovog pitanja, ali da to neće ići tako lako.

Iako je izaslanik američkog predsjednika u Prištini više puta ponovio da je njegova misija isključivo ekonomskog karaktera, prištinski analitičari tvrde da je njegov dolazak u ovom trenutku jasna poruka da su SAD zainteresovane za što hitnije formiranje vlade radi nastavka dijaloga, prenosi RTS.