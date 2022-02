Traže sjednicu o izboru predsjednika parlamenta Crne Gore, DF najavio "blokade"

​PODGORICA - Poslanik DF-a Slaven Radunović rekao je da 49 poslanika, među kojima je i DPS, zatražilo da 1. marta bude održana sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi bio biran predsjednik parlamenta, ali da za ostale to nije prihvatljivo jer nije poznat kandidat.

Radunović je poslije Kolegijuma predsjednika Skupštine rekao da su se stekli uslovi da DF pokrene mehanizam "blokadom protiv izdaje", jer je, kako je rekao, među tih 49 poslanika i pet poslanika Socijalističke narodne partije (SNP).

On je rekao da ne zna šta će da odluči vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić, ali da je, kako je naveo, siguran "da on nije za to da drži ruku DPS-u".

Poslanik Koalicije Crno na bijelo u Skupštini Crne Gore Miloš Konatar rekao je da postoji saglasnost da se prijedlog za izbor predsjednika Skupštine nađe na prvoj narednoj sjednici parlamenta i naveo da postoji saglasnost da na tom zasjedanju bude raspravljano i o Zakonu o lokalnoj samoupravi.

"Naš stav je da sjednica Skupštine treba da bude održana 1. marta i da na njoj rješavamo otvorena pitanja, jer Crna Gora nema vremena", naveo je Konatar i dodao da je Bulajić rekao da neće činiti opstrukcije.