"Tražim od Amfilohija da prokune Mila i njegove potomke"

PODGORICA - Tražim od mitropolita Amfilohija da ne dozvoli da Đukanović ispred Cetinjskog manastira nalaže badnjak. Očekujem da prokune i Đukanovića i njegovo potomstvo. Imam pravo to da tražim u ime svih onih stradalnih ljudi koji su bili i koji će biti na ulicama da brane naše svetinje. Ne postoji nijedan razlog da naš vladika to ne uradi, poručio je danas u Podgorici funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević, reagujući na najave da bi predsjednik Crne Gore mogao da prisustvuje poslije 21 godine proslavi Božića u crnogorskoj prijestonici. On je zatim naveo razloge zašto se mitropolitu obraća s ovim zahtjevom.

"Ja se nisam slagao s našim vladikom kada je podržao Đukanovića i kada je živoj srpskoj vladi držao opijelo i kada je neke ljude nazivao izdajnicima, ali ja znam da je Đukanović kreator sramnog zakona i da takav jedan zlotvor pravoslavnog naroda treba da bude proklet i od boga i od naroda."

Knežević je posebno zahvalio patrijarhu Irineju i srpskom rukovodstvu na "mudrom i dostojanstvenom držanju".

"Ovdje je bilo pokušaja da se predstavi da smo otišli po nalog srpske države i da smo mi ovdje neka strana ekspozitura. Ne djelujemo ni po čijim nalozima već u interesu našeg naroda u Crnoj Gori", naveo je Knežević, pišu Večernje novosti.