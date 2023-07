Tri osobe uhapšene zbog 12 krađa

PODGORICA - Podgorička policija uhapsila je tri osobe koje se sumnjiče za 12 krivičnih djela.

Zbog sumnje da je izvršio šest krivičnih djela teška krađa uhapšen je S.B. (23).

"On je, kako se sumnja, od 1. do 27. juna u šest navrata obijao samouslužne aparate, u jednom tržnom centru, i iz njih otuđivao novac. Nakon identifikacije izvršioca za ovim licem je bila raspisana lokalna potraga, on je lišen slobode i priveden državnom tužiocu na dalju nadležnost", saopšteno je iz policije.

Osim toga, zbog pet krađa uhapšen je D.G. (47).

"On je, kako se sumnja, od 8. aprila u pet navrata, preko oglasa dogovarao sastanke u kućama koje su bile oglašene za rentiranje, kojom prilikom je koristio nepažnju i povjerenje stanodavaca i otuđivao mobilne telefone, novac i razne tehničke uređaje", navode iz policije.

Uhapšen je i N.D. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa na štetu jedne agencije za stanovanje.

"On je tokom noći sa jedne zgrade u ulici Save Kovačevića, na kojoj ta agencija vrši obnavljanje fasade, otuđio gazišta za skelu. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku", zaključuje se, prenosi "RTCG".