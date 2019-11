Tri razloga zbog kojih Amerika pritiska Srbiju

BEOGRAD - List "Blic" naveo je tri razloga za sve jači pristisak Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju.

Situacija se posebno zahuhtala nakon izjava Metju Palmera, specijalnog izaslanika Stejt departmenta za zapadni Balkan.

Zabrinutost zbog postavljanja i nabavke ruskog naoružanja, loši potezi EU, posebno zbog odbijanja da se odredi datum početka pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, i sukob između Stejt departmenta, koji predstavlja Metju Palmer i Bijele kuće, koju predstavlja Ričard Grenel, tri su razloga zbog kojih SAD pritiskaju Srbiju, piše sutrašnji "Blic".

Palmerov najveći problem je Grenel. Sada je to praktično nadmetanje između njih dvojice, odnosno između administracije - Stejt departmenta koji predstavlja on, i Bijele kuće, to jest Grenela, koji je Trampov čovjek, ko će više uraditi po pitanju Kosova, kaže za Blic izvor iz diplomatskih krugova u Vašingtonu.

Upozorava, navodi list, da se pritisci na Srbiju tek mogu očekivati.

Promjenu kursa i pojačani pritisak možemo vidjeti u posljednjih nekoliko nedjelja, što se poklopilo sa Grenelovim imenovanjem, a potom i sa njegovom prvom zvaničnom posjetom ovom regionu.

Palmer je, uprkos tome što je u javnosti izgledalo drugačije, teško podnio kad je Tramp imenovao Grenela i sada se takmiči sa njim ko će da bude rigorozniji, kaže sagovornik lista.

"Blic" piše da iz izvora u Berlinu saznaje da ambasador Grenel planira da pozove predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da sluša obraćanje američkog državnog sekretara Majka Pompea ove nedjelje u Berlinu, na forimu posvećenom miru i stabilnosti.

List napominje da nije svejedno Amerikancima kada čitaju o tome da Srbija planira da nabavi moćne S-300 ili S-400 iz Rusije i podsjeća da je Palmer, pored ostalog, istakao da su "SAD zabrinute zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji".

Njegove neuobičajeno oštre izjave, ili bolje rečeno prijetnje, iznenadile su dio srpske javnosti, ali samo onaj koji slabo poznaje unutrašnje odnose unutar američke administracije, odnosno probleme na relaciji Stejt depratment - Bijela kuća, navodi list.