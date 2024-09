Trifunović u splitskom sudu: "Pretpostavljam da ovo ipak nije Severna Koreja"

​Na današnjem suđenju u splitskom sudu srpski glumac Sergej Trifunović nije negirao da je pisao sporne objave zbog kojih je osuđen na 60 dana zatvora uslovno, koje su u Hrvatskoj protumačene kao uvrede policijskih službenika, već je rekao da se ne sjeća, piše Slobodna Dalmacija.

Citirajući objave Trifunovića objavljene na Instagramu, splitski dnevnik piše da je sud nesporno utvrdio da je to srpski glumac učinio sa svog profila "Whistler Dick".

Trifunović je na sudu rekao, prenosi ovaj medij, da je moguće da je on to objavio, ali je dodao da ni na jednoj fotografiji ne postoji policijski službenik na splitskoj rivi odjeven u odoru s ustaškim simbolima.

"Je li moguće da se državljanin Srbije zbog toga nađe na poternici u Hrvatskoj? Onda svaki od njih desetak hiljada zaslužuje poternicu? Sudi mi se za verbalni delikt, za aluzije i metafore, a pretpostavljam da ovo ipak nije Severna Koreja", rekao je Trifunović na sudu.

Novinarima je po izlasku iz sudnice rekao, dok je čekao presudu, da se radilo o snimcima sa tri fotografije iz filma "Dara iz Jasenovca", gdje njegov prijatelj Marko Janketić igra komandanta logora Jasenovac Maksa Luburića.

"On mene pita gde idem, a ja mu odgovaram da šetam psa, a onda on prstom poziva da mu priđem, stoji na tim trima fotkama. To su fotografije iz filma i na njima se nigde ne vidi uniforma hrvatskog policajca", rekao je Trifunović, prenosi SD.

Slobodna Dalmacija piše da je Sergej rekao i još nešto, ali to bi ga, kažu, moglo koštati i ponovne prekršajne prijave, pa će “pustiti čovjeka na miru”, prenosi Tanjug.

Ali, njegova upornost u vrijeđanju hrvatskih institucija je uistinu bila konzistentna, piše Slobodna Dalmacija i dodaje da je samo postupanje policije prilikom hapšena na Bajakovu opisao je kao brutalno.

"Fizički sam napadnut od policajaca na granici. Izvučen sam i izmaltretiran i samo želim da ovo stane", rekao je Trifunović, prenosi SD.

Trifunović je danas u splitskom sudu osuđen na 60 dana zatvora uslovno, ako ne ponovi isto djelo tokom narednih godinu dana. Presuda je pravosnažna jer su se i srpski glumac i policija odrekli žalbenog postupka.

