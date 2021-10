Tročlanoj porodici iz Aleksinca nema ni traga

ALEKSINAC - Od nestale porodice Đokić, Gordane, Gorana i Lidije, već peti dan nema ni traga.

Helikopteri dva dana nadlijeću okolinu Aleksinca u potrazi za njihovim automobilom, pasatom crne boje, ronioci pretražuju Bavansko jezero, inspektori su drugi put detaljno pretresli njihov porodični stan. I ništa. Đokići kao da su "u zemlju propali".

Komšije nestale porodice iz Aleksinca kažu da se za njih nikakve loše stvari nikada nisu vezivale, da su bili "nasmijana i skladna porodica".

Misterija njihovog nestanka time je još veća.

"Znam Gorana 100 godina. Znam mu i ženu i kćerku. Otkad ih znam nikada jednu lošu stvar za njih nisam čuo. Kćerka, 25 godina, dete skroz na mestu. Niko ništa loše da kaže. Niti se Goran nešto eksponirao, niti Gordana", priča komšija ove porodice.

Dodao je da je porodica bila veoma složna.

"Kad izađu ispred zgrade smeju se i zezaju. Ovakva misterija nikad se nije desila u Aleksincu. Ma samo da na dobro izađe", kaže jedan od komšija i drug nestalog Gorana.

Goranova majka, Gordanin otac, braća i snajka bili su u četvrtak s policijom u njihovom porodičnom stanu. S policijom su ušli u stan kako bi inspektori izvršili detaljan pretres istog u potrazi za bilo čim neobičnim, nekim tragom koji bi ukazao gdje su Đokići nestali. Nakon dva sata pregled stana je završen, a članovi porodice, zabrinuti i u suzama, za medije nisu željeli da komentarišu ništa.

U potrazi za tragovima koji bi mogli da riješe misteriju, policija se potom uputila i do Goranove mjenjačnice koja se nalazi u istoj ulici gdje im je i dom. Ključ niko od članova porodice nema, on je kod nestalog muškarca. Ovaj objekat policija još nije obila, ali na prvi pogled ni u mjenjačnici ništa nije neobično.

Zoran Stojković, koji je kum brata Gorana Đokića iz Aleksinca čiji je nestanak sa suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom prijavljen u utorak, a koji je ranije i radio u njegovoj mjenjačnici, kaže da oni nisu imali običaj da idu negdje a da se ne jave i da je veoma zabrinut.

"Nisu imali običaj da negdje otputuju, a da nikome ne kažu. To su bezazlene stvari koje me pitate, u šoku sam, ne mogu da pričam", rekao je Stojković koji je radio u Goranovoj mjenjačnici do marta prošle godine. Nakon toga je, kako kažu komšije, Goran radio sam.

Stojković tvrdi da ne postoji šansa da je Goran sa suprugom i kćerkom negdje otputovao na par dana, a da se ne javlja.

"Isključeno je da negde ode da se ne javlja, išao je sa kćerkom sa porodicom za vikend, uvek se javljao. Ne znam da li je imao neki motiv da nestane. U šoku sam, apsolutno ne znam ništa, to je sve iznenađujuće za sve nas. Brinem, strahujem da im se nešto desilo, možda i ono najgore", rekao je on.

Helikopteri dva dana nadlijeću reon

Helikopterska jedinica MUP već dva dana nadlijeće reon oko Aleksinca u potrazi za automobilom kojim se kobne noći vozila nestala porodica.

U pitanju je crni folksvagen pasat, međutim za sada ova potraga nije dala nikakve rezultate.

Komšije porodice Đokić komentarišu da ih porodica helikopterima traži "od Smedereva do Vranja", međutim za sada bezuspješno.

Ronioci pretražuju jezero

U potragu su se u toku jučerašnjeg dana uključili i ronioci koji su najprije započeli pretragu sonarom Bovanskog jezera koje se nalazi na nekoliko kilometara od Aleksinca. Ni ova pretraga za sada nije dala nikakve rezultate. Ronioci su spremni da se spuste u jezero ukoliko sonar detektuje nešto neobično u vodi.

Podsjetimo, Đokići su nestali u nedjelju 26. septembra kada su iz Moravca, gdje su kod Goranove majke pravili ajvar, krenuli ka Aleksincu.

Kući nisu stigli, a porodica je njihov nestanak prijavila u utorak kada su shvatili da Goranova mjenjačnica nije otvorena dva dana, da se na njihove telefone niko ne javlja, a da su posljednji put na mreži bili upravo u nedjelju u ponoć.

Njihov automobil snimljen je posljednji put u nedjelju, 10 minuta iza ponoći, kod auto-perionice na izlazu iz mjesta Žitkovac, na putu ka Aleksincu. Nakon toga Đokićima se izgubio svaki trag, a njihovi najbliži slute na najgore, prenosi Blic.

