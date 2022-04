Tuča na biračkom mjestu, intervenisala policija

NOVI PAZAR - Od jutros u 7 časova otvoreno je 8.267 biračkih mjesta u Srbiji, sem jednog u Novom Pazaru broj 77, jer je došlo do izvjesnih problema, prenose mediji.

"Došlo je do tuče, kako smo obavešteni od strane biračkog odbora. Odmah je došlo do intervencije policije. Gotovo je neverovatno da od 8.267 biračkih mesta imamo samo jedan problem koji će biti u najkraćem roku će biti rešen i to biračko mesto će nastaviti sa radom", izjavio je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

U Srbiji se danas održavaju predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori, a pravo glasa ima oko 6,5 miliona građana. Na predsjedničkim izborima na glasačkom listiću je osam kandidata, a na parlamentarnim 19 lista.