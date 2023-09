"Tunel nije težak poduhvat, kašikama se mogao iskopati metar dnevno"

PODGORICA - Sudski vještak građevinske struke Veljko Vasiljević komentarišući tunel koji je iskopan od stana u Njegoševoj do depoa Višeg suda u Podgorici, kazao je da su to radili spremni radnici, te da da im je za orjentaciju u prostoru bio potreban samo kompas.

"Tu se sad stvaraju neke aluzije da je to uradila neka ozbiljna firma ali to je besmislica. To su radili ljudi pješke, radnici, a alatke su im bili oni zidarski čekić, imali su motornu testeru za pravljene dasaka, te purpjenu da se to sve poveže", kazao je Vasiljević za Portal RTCG , .

Podzemne vode nema, ističe Vasiljević i objašnjava da je onom koji je kopao najteže bilo da ono što iskopa proturi pored sebe i da tovar neko vuče iza.

"Moglo se kopati i kašikama, metar dnevno. Sa dobrom organizacijom bez problema - dva metra dnevno. To se pakuje u džakove, nešto su ostavili u podrume, a iznijeli su samo koliko su morali", kazao je Vasiljević.

Naveo je da su oni iznosili napolje samo onu količinu iskopane zemlje koja im je smetala.

Васиљевић Vasiljević (Foto: Privatna arhiva) "Oni su držali u podrumu toliko koliko da im ne smeta, pakovali i vozili. Građani kao građani, svako gleda svoj posao, vide radnici u kombinezonu nose džakove i ne pada nikom na pamet ništa. Organizatori su morali imati neku logistiku, neko je od njih čuvao sigurno, a što se tiče orjentacije u prostoru kompas im je bio dovoljan", kazao je Vasiljević.

Naveo je da je onima koji su kopali tunel za orjentaciju u prostoru kompas bio sve što im završava posao.

"Oni mogu da sa geoportala umzu poziciju, stave kompas, odrede sjever i samo prate i svakih tri-četiri metra izvrše kontrolu. Ne treba od toga praviti spektakl, lako je to teklo", zaključio je Vasiljević.