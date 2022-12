Turirao auto pa se ugušio u požaru

U mjestu Laznica u opštini Žagubica jutros se dogodila tragedija kada je jedan muškarac izgorio u svom automobilu.

Prema nezvaničnim saznanjima Informera do nesreće je došlo jutros oko 06.15 sati kada je vozač automobila ušao u svoj auto i startovao ga.

"Nakon što je upalio auto vozač je počeo da turira mašinu i nenormalno dodaje gas. U jednom trenutku buknula je vatra", navodi dobro obaviješten izvor Informera.

Nesrećni muškarac nije uspio da se snađe i izađe iz auta i ubrzo se najvjerovatnije ugušio u požaru.

"Automobil koji gori prvi su primetili zaposleni iz kafane ispred koje se dogodila nesreća. Oni su odmah pozvali vatrogasce i pritrčali automobilu kako bi pomogli nesrećnom vozaču, ali u tome nisu uspjeli", navodi on.

Vatrogasci iz Žagubice su za samo deset minuta došli na mjesto nesreće, ali je vatra već zahvatila cijeli automobil.

Nakon gašenja požara u kolima je pronađen vozač koji nije davao znake života. Nakon intervencije vatrogasaca ljekarska ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt nesrećne osobe.

U toku je policijski uviđaj nakon čega će beživotno tijelo biti prevezeno na obdukciju kojom bi trebalo da se utvrdi tačno vrijeme i uzrok smrti. Izvor Informera iz istrage napominje da se ispituje da li je požar buknuo ispod haube motora ili je eventualno cigareta vozača izazvala vatru.

"Prve informacije ukazuju da je nesrećni čovek neko vrijeme bio u kafani nakon čega je sjeo u svoj automobil. U jednom trenutku izbila je vatra, a on ili je zaspao ili se jednostavno nije snašao. Nažalost ubrzo je došlo do tragedije", navodi on.