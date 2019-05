Tusk: Balkan je za EU evropska griža savjesti

VARŠAVA - Uspjeh je to što je ostala evropska perspektiva za Zapadni Balkan uprkos umoru od proširenja, jer bi bez aktivnosti Evropske unije situacija u toj regiji bila neuporedivo gora, a Balkan je za EU evropska griža savjesti, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk za poljski list “Gazeta Wyborcza”.

Tusk je dodao da smatra uspjehom što je uspio da očuva evropsku perspektivu za zemlje ove regije.

"Trenutno nema impulsa za proširenje Unije u taj dio Evrope, ali to zamrzavanje ne znači zatvaranje. Na Balkanu se u svakom trenutku može desiti nešto loše", istakao je Tusk, prenosi Radio Sarajevo.

On je upozorio i da je samo čudo da u BiH do sada nije došlo do krvoprolića, ali i da je i u Evropi mnogo glasova koji govore "treba oduzeti što je naše".

"Orban se neodgovorno šali da je Mađarska jedina zemlja koja graniči isključivo sa mađarskom manjinom. Putin šalje vojsku da brani navodno Ruse van granica zemlje. Srbiju od nekih oštrih poteza suzdržava perspektiva pregovora o ulasku u Uniju. Čak i Slovenija i Hrvatska se spore oko granica. Bez naše aktivnosti i pritiska situacija bi bila neuporedivo gora", smatra Tusk.