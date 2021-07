Tužilac ne vidi one koji su pred kamerama kamenovali Vučića

SARAJEVO, SREBRENICA - Iako se uskoro navršava šest godina kako je u Potočarima, kod Srebrenice, kamenovan tadašnji premijer, a aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što su zabilježili objektivi brojnih kamera, još nema pravosudnog epiloga tog napada, koji je okvalifikovan kao pokušaj ubistva.

Vučić je, podsjetimo, zasut kamenicama, bocama sa vodom, te drugim predmetima 11. jula 2015. na komemoraciji povodom 20. godišnjice zločina u Srebrenici, a taj događaj su prenijeli svi regionalni, pa i brojni svjetski mediji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske je nekoliko sedmica kasnije, objavilo fotografije više lica osumnjičenih za ovaj napad, a na jednoj od njih se odlično vidi i muškarac sa velikim kamenom u ruci.

Iz MUP-a Srpske za "Nezavisne novine" je potvrđeno da su 14. jula 2015. godine tadašnjem Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske dostavili izvještaj protiv više nepoznatih lica.

Izvještaj se, između ostalog, odnosi na pokušaj ubistva i podstrekavanje na ubistvo Vučića, te ugrožavanje sigurnosti Vučića i predsjednika Slovenije Boruta Pahora.

Osim toga, izvještaj se odnosi i na ugrožavanje bezbjednosti te napad na pripadnike Vučićevog obezbjeđenja i pripadnike MUP-a Srpske, potom na izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti itd.

"MUP Srpske je istom tužilaštvu 1. aprila 2016. godine podnio izvještaj o tim počinjenim krivičnim djelima, a protiv A.Š., M.D., A.M., E.H. i dva nepoznata učinioca", rekli su za "Nezavisne" iz MUP-a Srpske.

Iz Republičkog javnog tužilaštva (nekadašnjeg Specijalnog tužilaštva RS), potvrdili su za "Nezavisne novine" da je taj predmet proslijeđen Tužilaštvu BiH.

S druge strane, iz Tužilaštva BiH, tradicionalno, do zaključenja ovog teksta nisu odgovorili na naš upit, tako da je javnost ostala uskraćena za odgovore na pitanja da li i dalje rade na istrazi, te šta su do sada uradili.

Prije nekoliko godina Tužilaštvo BiH je saopštilo da su tada postojala dva predmeta koja se odnose na napad na Vučića u Potočarima.

Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH, kaže da to što je istraga bez epiloga pokazuje odnos prema srpskom narodu.

"Očito je da je to dirigovano i dogovoreno, jer se zna da će biti onemogućeno da se dogodi bilo kakva sankcija. Sramno je to da je čovjek koji danas vakciniše Bošnjake iz Sarajeva došao u poziciju da ne može da dobije satisfakciju da neko bude sankcionisan za to što je urađeno prema njemu", rekla je Majkićeva za "Nezavisne novine".

Stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić ocjenjuje da je taj napad, sa stanovišta struke, zbog brojnih snimaka i očevidaca veoma lak za dokazivanje.

"To što se u ovom predmetu ne postupa, još jedan je dokaz da BiH ne funkcioniše uopšte", rekao je Jovičić za "Nezavisne novine".

Jovičić, koji je i bivši ministar unutrašnjih poslova Srpske, smatra da je očigledno da se ovaj slučaj može rasvijetliti, odnosno da može dobiti i tužilački i sudski epilog, ali krajnjih rezultata nema.

"To nije na čast svim onim agencijama na nivou BiH, a pogotovo Tužilaštvu BiH. Očigledno je da se ništa ne radi", rekao je Jovičić.

Vučić je, podsjetimo, napadnut tokom komemoracije u Potočarima, kada ga je dio okupljenih gađao kamenjem, uzvikujući "Alahu ekber" i "Ubij Vučića".

On i članovi njegovog obezbjeđenja su bili primorani da trče kroz gomilu ljudi, a pripadnici obezbjeđenja pokušavali su da ga zaštite torbama i kišobranima. Taj slučaj bio je danima u fokusu brojnih medija, uključujući i američki magazin "Tajm".

"Vučićev dolazak u Srebrenicu, kao predstavnika Srbije, bio je očigledan gest pomirenja, ali su ga gnjevni ljudi gađali kamenjem, bocama sa vodom i drugim predmetima, pogodivši ga u lice kamenicom i slomivši mu naočare", pisao je tada "Tajm", pozivajući se na američku agenciju Asošiejted pres.