Tužilaštvo zatražilo kaznu za ubice Đorđa Mijatovića

Odjeljenje za maloljetnike Višeg javnog tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Vijeću za maloljetnike Višeg suda u Beogradu prijedlog za izricanje krivične sankcije prema dvojici maloljetnih lica od 16 godina zbog krivičnog dijela Teško ubistvo u saizvršilaštvu, izvršeno 26. maja 2024. godine na štetu Đorđa Mijatovića (37).

Navedeno je to u saopštenju VJT u Beogradu. Mijatović je brat potpredsjednika Vlade Federacije BiH Vojina Mijatovića.

Takođe, prema jednom od dvojice maloljetnika istim prijedlogom je predloženo izircanje krivične sankcije i zbog krivičnog djela Učestvovanje u tuči u saizvršilaštvu, izvršenog 25. decembra 2023. godine.

Tužilaštvo je predložilo sudu da obojici maloljetnika produži pritvor.

Prijedlog za izricanje krivične sankcije podnijet je u skladu sa Zakonom o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivično-pravnoj zaštiti maloljetnih lica, navodi se na kraju saopštenja.

Inače, grupa huligana koja je napala Đorđa Mijatovića, brata potpredsjednika Vlade FBiH Vojina Mijatovića, koji je neposredno poslije tog incidenta preminuo u Urgentnom centru, mjesecima je pravila probleme stanarima zgrada u naselju Medaković.

Samo dan prije incidenta (u subotu) je lomila klupe i prijetila jednom građaninu koji ih je zamolio da to ne rade. Građanin je slučaj odmah prijavio policiji, koja je izašla na lice mjesta, sa njima porazgovarala. Nije ih, kako kažu stanari, legitimisala jer su maloljetni. Tog dana napali su i Mijatovićevog sina, a on je izašao da porazgovara sa huliganima koji su ga napali i pretukli do smrti, prenosi Nova.rs.

