Tvrdi da joj je uhapšena nadriljekarka bila mentor: Govorila mi je da vježbam na piletu

Olgica Markanović (31), vlasnica "medicinsko-estetskog centra Tayas" u Beogradu, koja je uhapšena zbog sumnje da je u svojim salonima unakazila 11 osoba i počinila krivična djela teško djelo protiv zdravlja ljudi, nadriljekarstvo, nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljenje određenom djelatnošću, nije varala samo svoje pacijente, već i klijente koji su joj plaćali na stotine evra da bi im držala lažne edukacije, saznaje "Blic".

Kako saznaje navedeni medij, Markakovićeva, koja je uhapšena u utorak na granici između Srbije i Hrvatske, a koja je radila u Beogradu i Banjaluci, uzimala je po 650 evra za edukaciju o tehnici povećanja usana zvanoj "russian lips", a onda klijentima izdavala nevažeći sertifikat.

Kako za "Blic" priča E. T. koja je bila na ovoj edukaciji kod Olgice Markanović iskustvo koje je tako doživjela bilo je više nego bizarno.

"Olgica nije imala samo žrtve koje je kobno uništila već i nas koje je prevarila za edukacije. Uzela mi je 650 evra za 'russian lips'. Pitala sam je da li ja to smijem da radim jer nisam medicinar, a ona mi je rekla da to 'nema nikakve veze' i da čak 'više voli nas koji nismo medicinari, da bolje radimo, jer se oni prave pametni'" - priča ona i objašnjava kako je izgledala "obuka" kod uhapšene "barbi" doktorke.

"Dva dana sam išla kod nje. Obećani modeli nisu postojali. Dovela je jednu djevojku, kojoj je naplatila apliciranje hijalurona. Gledala sam kako bode tu curu i to je sve od edukacije! Poslala me je kući i rekla mi da 'vježbam na piletu' i da dođem za 10 dana sa napravljenim formularom koji će služiti za moje pacijente koji će to potpisati da rade na svoju odgovornost?!", priča E. T. za "Blic".

Ona dodaje, da joj je Olgica o samoj tehnici povećanja usana "russian lips" pričala ukupno pola sata, uzela joj 650 evra i dala joj sertifikat! Kako kaže, rekla joj je da se "vide za 10 dana" i da će tada imati "čitav radni dan".

"Taj dan se nikad nije desio. Uzela mi je novac koji sam kao samohrana majka skupljala i odvajala za svoje znanje. Sada imam sertfikat koji ničemu ne vrijedi", kaže ona.

Kako dodaje, pokušala je da stupi u komunikaciju sa Markakovićevom, pisala joj je, međutim...

"Poruke su joj bile neprofesionalne i bezobrazne, nepismene, netačne... Objavljivala je moje slike i pisala da sam htjela da kupim medicinsku školu i bavim stvarima koje ne smijem da radim. Sve što je ona radila i prevarila bez obraza i srama je svaljivala na mene. Prijavila sam je. Pokušala je da izbriše svaku poruku u kojoj se dogovarala sa mnom, i cijenu i dolazak, ali sam ja to sačuvala", dodala je ona.

Ističe da nije odmah shvatila da je u pitanju prevara jer je bila posvećena i željna da stekne novo znanje i bila je okupirana time.

"Ovo mi je iskustvo koje neću zaboraviti nikada", kaže ona.

Podsjetimo, Olgica Markanović, vlasnica salona u Beogradu i Banjaluci, uhapšena je zbog sumnje da je izvršila krivična djela neovlašćeno bavljenje određenom djelatnošću, teška djela protiv zdravlja ljudi i nadriljekarstvo i nadriapotekarstvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je saopšteno, Markanovićeva se tereti da je od aprila prošle godine do 15. marta ove godine, u neregistrovanom estetskom studiju na teritoriji Savskog venca, za novčanu nadoknadu, pružala medincinske estetstke usluge pacijentima bez odgovarajuće stručne spreme i bez odgovarajućeg odobrenja za samostalni rad.

Za obavljanje tih medicinskih estetiskih usluga, po zakonu joj je potrebna dozvola nadležnog organa koju ona nije imala.

"Prikrivajući činjenicu da nije stručno osposobljena za pružanje medicinskih usluga i izvođenje medicinskih zahvata, O. M., kako se sumnja, nije izdavala medicinski izveštaj, fiskalni račun ili priznanice pacijentima nakon zahvata, već im je usmenim putem prepisivala lekove, što je za posledicu izazvalo teško narušavanje zdravlja oštećenih, odnosno pacijenata", saopštio je MUP.

Kako je saopšteno, Markanovićeva će biti saslušana sutra.

Njen advokat kaže da je Markanovićeva uhapšena kad je dolazila u Srbiju.

"Ona je lišena slobode prilikom ulaska u Republiku Srbiju, gdje je krenula kako bi se odazvala pozivu nadležnih državnih organa i bila saslušana u svojstvu građanina na okolnosti izvršenja krivičnog djela kojoj se sada stavlja na teret", rekao je Nikola Dumnić, advokat Olgice Markanović.