Tvrdi da mu je bager krenuo na kuću: Bio sam u kuhinji i čuo jak udar

Kada je bager krenuo na moju kuću, ja sam tad bio u kuhinji. Samo sam čuo jak udar nakon čega je sve bilo u prašini. Brzo sam izletio iz kuće kako ne bih poginuo. Šta da sam bio u sobi gdje je bager probio zid, pita se Elvis Ačko (45) iz Zagreba.

U petak na zagrebačkoj Trešnjevci, tačnije na adresi Zvonimira Rihtmana broj 2, nešto prije podneva započelo je rušenje objekta, odnosno kuće u kojoj Elvis još živi, a kako je ispričao za portal 24sata.hr, u njoj je boravio dok je bager već krenuo s rušenjem.

"Mi smo taj stan dobili od Grada Zagreba još 1987. godine, a tamo sam živio s majkom koja je umrla prije desetak dana. Iako su na tom posjedu već srušili jedan objekt, advokati su mi rekli da moju kuću ne mogu dirati dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi", priča Elvis.

Ali, u petak ujutro, kako je rekao - bez ikakvog upozorenja, bager je počeo s rušenjem kuće dok je on još bio u njoj.

"Policiju sam pozvao kada su mi ujutro isključili plin i vodu, a nakon što su otišli, bez ikakvog upozorenja ili naznake, bager je krenuo s rušenjem kuće. Niko ništa nije pitao. Ja sam u tom trenu bio u kuhinji i prepao sam se. Čuo sam samo jak udarac nakon čega je nastao oblak prašine. Brzo sam istrčao van kako ne bih poginuo i vikao na radnika u bageru da prestane s rušenjem", ogorčen je Ačko.

U zemljišnim knjigama, kao vlasnici posjeda navode se Borivoj i Franjo Radošević.

Novinari su kontaktirali adcokatsku kancelariju iz koje je još u oktobru 2020. godine, došla obavijest Elvisu kako se treba u roku od 30 dana iseliti iz svoje kuće koju je dobio na korištenje od Grada. Ali, sudeći po svemu, Grad više nema vlasništva nad tim dijelom posjeda.

"Dok je on bio unutra da mu je neko rušio?! To sigurno nije istina jer bagerista koji ju je rušio trebao je provjeriti da li nekog ima unutra. Sasvim sigurno niko nije bio unutra niti on tamo stanuje. On s vlasnikom nije sklopio nikakav ugovor. Tvrdi da su objekti u kojima živi njegov dom, ali to su ilegalni objekti u kojima niko ne stanuje i za koje su statičari procijenili da više nisu sigurni, a samo rješenje za rušenje tih objekata postoji još od 1997. godine", jasna je bila Radoševićeva advokatica Iva Žuvanić Štambuk.

Zasad su radovi na Rihtmanovoj 2 obustavljeni. Cijeli posjed ograđen je policijskom trakom, a Policijska uprava Zagrebačka još uvijek provodi kriminalističko istraživanje.

"Osim onog rješenja u oktobru, ja drugo rješenje nisam dobio. Nije mi palo napamet da bi mi mogli danas rušiti kuću", kaže Ačko.