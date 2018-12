U Beču ubijen Vladimir Roganović, pripadnik kavačkog klana

Vladimir Roganović, jedan od članova zloglasnog "kavačkog klana", ubijen je danas u pucnjavi u centru Beča, javlja CDM.

Jedna osoba je poginula, a jedna je teško ranjena u pucnjavi koja se ranije danas dogodila u oblasti trga Lugek u austrijskoj prestonici, javio je AP.

Policija je saopštila da je jedan muškarac ispalio nekoliko hitaca i da je jedna osoba poginula na licu mesta. Potraga za napadačem je u toku.

Međutim, agencije prenose da je riječ o dvojici naoružanih muškarca, koja su pobjegla s mjesta događaja.

“Jedan je bio jako visok i puno jači. Obojica su bili odjeveni u tamne boje”, govore svjedoci.

Our information is based on facts and we deny speculations: There is one male suspect who is still on the run as well as two victims (one dead, one severely injured). There have already been controls of possibly involved persons. A terrorist motive is out of the question!