U Beogradu novi protest "Srbija protiv nasilja"

BEOGRAD - U petak u 18.00 sati u Beogradu počinje protest "Srbija protiv nasilja", a potom i mirna šetnja građana od zgrade Skupštine Srbije, preko Ulice Kneza Miloša do beogradskog mosta Gazela.

Organizatori, koji dolaze iz dijela opozicije, najavili su da će most biti dva sata blokiran za promet. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije poručili su da bi to bilo kazneno djelo i upozorili da će, ako se to dogodi, biti preduzete određene mjere.

Predstavnici dijela opozicije u četvrtak su se okupili ispred zgrade Vlade Srbije kako bi predali ištampane ostavke ministra policije Bratislava Gašića i direktora BIA-e Aleksandra Vulina.

Portal "Nova.rs" poručuje građanima koji još nisu odlučili hoće li učestvovati u protestu, da u 18.00 časova ne bi trebala padati kiša.

Povod za proteste su dva nezapamćena krvoprolića koja su se dogodila u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu te u Mladenovcu u kojima je ukupno život izgubilo 17 osoba, uglavnom djece.

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić jutros je u obraćanju građanima Srbije poslao poruku i protestantima.

"Hoćete rasprave o smjenama ministara, može šta god hoćete, samo nisam siguran jesu li svi spremni za kolektivnu ostavku Vlade, jer im ne odgovara termin za izbore. Ali, to je za neku drugu priču i neko drugo mjesto", rekao je Vučić, prenosi "Jutarnji List".