U Čačku iskopavaju pokojnike

​ČAČAK - Javno preduzeće "Gradsko zelenilo" u Čačku, u čijem sastavu posluje RJ "Groblje", već neko vrijeme pribjegava nepopularnoj mjeri - ekshumacijama grobnih mjesta za koja potomci preminulih nisu platili desetogodišnje zakupe.

Posmrtni ostaci pohranjuju se u zajedničku grobnicu, a ispražnjena mjesta ponovo stavljaju na raspolaganje drugima.

Čačak nije jedini. Dugovanja gradskim grobljima i u drugim mjestima rastu, ali negdje se nadležna javna preduzeća opredjeljuju za nepopularne mjere ekshumacije, a negdje ne.

Ne tako davno čačansko JP je u jednom dnevnom listu objavilo spisak imena na desetine pokojnika za čije grobove niko nije plaćao zakup. Ovo obavještenje bilo je zapravo posljednji poziv da se što prije izmire obaveze, jer će u suprotnom posmrtni ostaci biti pohranjeni u zajedničku grobnicu. U ovom preduzeću ističu da, prema Zakonu o sahranjivanju, na to imaju pravo i dodaju da na groblju ima dosta grobnih mjesta za koje niko ne plaća decenijama, niti ih posjećuje. Spomenici su zapušteni, prijete da se sruše i oštete i druge. Dešava se, međutim, da potomci i sami pristaju na ekshumaciju, jer ne žele više da plaćaju, pa im se dio novca za plaćeni grobni okvir vraća.

Sektor groblja kragujevačkog Javnog komunalnog preduzeća "Šumadija" od 1. februara povećao je cijene zakupa i održavanja grobnog mjesta za 10 odsto na svim gradskim grobljima u gradu.

"S obzirom na to da 'Gradska groblja' plaćaju PDV za sva grobna mesta, bez obzira na to da li su za njih izmirene obaveze za zakup i održavanje, od prošle godine počela je ekshumacija posmrtnih ostataka. U 2023. izvršeno ih je 40, a ove godine u pripremnoj proceduri je 39. To znači da su mesta obeležena i na spomenicima istaknuta obaveštenja, a u toku je i provera da li je neko od pokojnika zaslužni građanin Grada Kragujevca", kaže Darko Zečević, rukovodilac sektora Groblja.

Posmrtni ostaci onih čiji se grobovi prekopavaju završavaju u kolektivnoj grobnici na Bozmanu - u osarijumu, grobnici sa policama gdje se kosti čuvaju u specijalnim vrećama označenim imenom, prezimenom i brojem.

"Za 17 godina, koliko sam zaposlen u 'Gradskim grobljima', nismo imali slučaj da je neko nekoga tražio pošto smo napravili osarijum", tvrdi Zečević, prenosi "b92".

