U Crnoj Gori ipak bez kažnjavanja za neustajanje na himnu

PODGORICA - Skupštinski Zakonodavni odbor Crne Gore podržao je izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti čime su izostavljene kaznene odredbe za neustajanje na himnu.

Naime, pomenutim zakonom su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne te zemlje, međutim, u odnosu na prvobitni prijedlog izmjena i dopuna tog zakona, u dokumentu koji je juče podržao Odbor, nema kaznenih odredbi za neustajanje na himnu.

Te odredbe su zapravo prethodno bile uključene u prijedlog Zakona o javnom redu i miru, koji u Skupštini nije dobio potrebnu većinu, prenosi CDM.me pozivajući se na pisanje crnogorske "Pobjede".

Prijedlog zakona utvrdila je Vlada 4. oktobra prošle godine, a parlamentu je dostavljen 25. januara.

Izmjenama Zakona, koje je podržao Zakonodavni odbor, predviđene su novčane kazne od 1.000 do 20.000 evra za pravno lice koje upotrijebi grb i zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Tolika kazna, kako se navodi, predviđena je ako se na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmijeni, upotrebi kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili ako se zastava postavi tako da dodiruje pod ili kao prostirka ili zavjesa.

Zakonskim izmjenama predviđene su i kazne ukoliko se u tekstu ili melodiji himne izvrši bilo kakva njena izmjena ili se izvede na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Kazne za odgovorna lica su od 300 do 2.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra.

Kako se dodaje, tim zakonom se uvodi obaveza da se zastava stalno vijori na zgradama organa lokalnih samouprava i javnih ustanova, čiji je osnivač država.