U Crnoj Gori počela izborna tišina

U Crnoj Gori u ponoć je na snagu stupila izborna tišina, uoči vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 11. juna, i koja će trajati do nedjelje do zatvaranja birališta u nedjelju do 20 časova.

Politički akteri su obavezi da se pridržavaju pravila o poštovanju izborne tišine, jer će u suprotnom biti sankcionisani.

Pravo glasa na parlamentarnim izborima, trećem izbornom ciklusu za manje od devet mjeseci, od oktobarskih lokalnihh izbora i predsjedničkih u aprilu ove godine, ima 542.468 birača.

Birališta će biti otvorena od 7 časova.

Na izborima učestvuje 15 koalicija i partija. Neke koalicije su promijenjene, a neke stranke su odlučile da nastupe samostalno u odnosu na prethodne izbore, održane 30. avgusta 2020.

Na ovim 12. po redu parlamentarnim izborima od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista (DPS) prvi put će nastupiti bez Mila Đukanovića, koji se nakon duže od tri decenije povukao sa čela stranke, pošto je u drugom krugu predsedničkih izbora ubjedljivo izgubio od kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Јakova Milatovića.