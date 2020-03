U Crnoj Gori pod nadzorom 340 osoba, 240 u Podgorici

PODGORICA - U Crnoj Gori je pod nadzorom zbog mogućeg oboljenja od novog virusa korona 340 osoba, od kojih je 240 u Podgorici, izjavila je danas direktorka Klinike za infektivne bolesti Dobrila Nikčević.

"U svim gradovima postoje osobe koje su pod nadzorom. Tako da tek na osnovu procjene epidemiologa - jer posotoji definicija slučaja - onda se pacijent upućuje u Kliniku za infektivne bolesti", objasnila je Nikčević, prenijele su podgoričke Vijesti.

Ona je kazala da je sasvim moguće da se može desiti da u Crnoj Gori bude registrovan pacijent koji je obolio od virusa korona.

"Sasvim je moguće da se to može desiti. Za to smo mi i spremni da se u takvoj situaciji nađemo i odreagujemo onako kako treba da odreagujemo. Da možemo završiti to što treba da se završi vezano za infekciju sa virusom korona. Moguće je očekivati da se to može pojaviti, s obzirom na to da mnogi putuju", dodala je Nikčević.