U Crnoj Gori umrlo devet osoba, zaražena 623

PODGORICA - U Crnoj Gori je od posljedica virusa korona preminulo devet pacijenata, a registrovana su 623 inficirana lica, od 2.237 testirana, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

Iz Podgorice su 194 nova slučaja zaraze, iz Budve 103, Nikšića 78, Kotora 47, Herceg Novog 30, Cetinja 29, Berana 29, Bara 28, Bijelog Polja 16, Tivta 15, Danilovgrada 14, Rožaja 10, Ulcinja devet, Pljevalja osam, po četiri iz Mojkovca i Plava, Andrijevice tri, te po jedan iz Petnjice i opštine Tuzi.

"Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno devet smrtnih ishoda povezanih sa kovidom 19 i to kod tri pacijenta iz Podgorice, dva iz Nikšića, te po jednog iz Budve, Herceg Novog, Tivta i Bijelog Polja od kojih je najmlađi imao 55, a najstariji 92 godine", navodi se u saopštenju.

Prijavljen je oporavak 475 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve nove slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva virusa korona u Crnoj Gori iznosi 8.173.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić rekao je da je trenutna epidemiološka situacija takva da postoji trend povećanja broja oboljelih u svim opštinama.

Prema njegovim riječima, broj oboljelih opredijelio je uvođenje posebnih mjera u opštinama Budva i Tivat - zabrana izlaska od 21.00 do 5.00, zabrana putničkog međugradskog prevoza od petka do ponedjeljka, radno vrijeme privrednih društava i preduzetnika od 7.00 do 18.00 časova.

Od početka epidemije, u martu prošle godine, ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim virusom korona u Crnoj Gori je 66.857, navode iz Instituta.

Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid 19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 861.