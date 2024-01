U Crnoj Gori više glasača nego građana

PODGORICA - Preliminarni podaci popisa u Crnoj Gori pokazali su da je u toj zemlji više birača nego građana, ukoliko se izuzmu stranci koji nemaju pravo glasa, a za takvu nelogičnost u Državnoj izbornoj komisiji i Centru za demokratsku tranziciju krive loše registre prebivališta.

Kako prenosi RTCG, u Crnoj Gori izvjesno je brojniji birački, nego demografski spisak, a sve ovo naravno ukoliko su podaci sa popisa tačni i ako se od ukupnog broja oduzme oko 90.000 stranaca koji trenutno borave na teritoriji Crne Gore.

Demografski i pravni rezidenti ne mogu da se upoređuju, ali podatak sa popisa ukazuje na problem koji je već poznat, rekla je Milica Kovačević iz CDT.

Ovo su preliminarni podaci i moguće da će doći do odstupanja, ali se radi o indikativnim podacima koji nam ukazuju da imamo nesređen birački spisak i neažurirane registre prebivališta, i to je ovog puta posebno došlo do izražaja, rekao je predsjednik DIK Nikola Mugoša.

U CDT dodaju da su godinama ukazivali na problematičan birački spisak, a iako popis nije ništa novo otkrio, dobra je smjernica za one koji bi trebalo konačno da srede stanje registara.

Sagovornici RTCG dodaju da je čišćenje biračkog spiska jedan od najzahtjevnijih zadataka koji čeka zemlju, ali olakšava činjenica da Crna Gora ima 633.000 stanovnika.

