U Crnoj Gori zabrana izlaska radnim danima od 19 do 5 sati

PODGORICA - Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) večeras je donijelo nove privremene mjere zaštite građana Crne Gore od virusa korona.

Mjere uključuju zabranu izlaska iz objekta stanovanja od 19 do 5 sati od ponedjeljka do petka, kao i od subote u 13 sati do ponedeljka u 5, prenosi RTCG.

"Zabrana važi za sve osim za izuzetke obuhvaćene naredbom", navode iz NKT.

Ukazano je da se Crna Gora nalazi u prelomnom trenutku pandemije, koji će u velikoj mjeri definisati njen tok.

"Iskustvo i struka govore da moramo dodatno unaprijediti poštovanje mjera i odgovornost svih, i građana i institucija", ističe Nacionalno koordinaciono tijelo.