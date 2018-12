U Futogu ubijen bivši zet Dragoslava Kosmajca?

Đorđe Zafirović Zafir ubijen je u Futogu, kada su nepoznati napadači ispalili više metaka. Preminuo je na licu mjesta, gdje je pronađeno 4-5 čahura, javljaju mediji u Srbiji.

"Kurir" piše da je Zafirović duži period dobijao prijetnje smrću. Oko 18 sati u šumi na Kamenjaru u Novom Sadu, kako piše "Kurir", pronađen je zapaljen auto nepoznate marke, za koji se pretpostavlja da pripada ubicama i da su ovom prilikom uništeni tragovi.

"Pink" javlja da je na njega pucano iz automatskog oružja kroz vozačev prozor. Prema riječima očevidaca, ubica i saučesnik imali su fantomke.

Na mjesto tragedije došla je i njegova supruga, koja je bila u potpunom šoku.

"Uspjeli su da te ubiju, sinoć si pričao da će te ubiti", jaukala je neutješna žena, prenose mediji.

Zafir je postao poznat beogradskoj javnosti kao muž najstarije kćerke Dragoslava Kosmajca, s kojom je bio u braku do kraja 2014. godine, piše "Telegraf.rs".

Prije nekoliko dana Zafirović je dao intervju za beogradski "Alo", gdje je, odgovarajući na pitanje da li je tačno da ga "jure neki kriminalni klanovi", rekao da to nije tačno.

"Šuplja je priča da me jure nazovi klanovi! Ne mogu da me jure, kad ja ne bežim! Nebuloza je da me neko juri, jer sam 24 sata u Beogradu. Imam sina od sedam godina iz braka sa ćerkom Dragoslava Kosmajca i ćerkicu od dve i po godine iz drugog braka. Sa decom sam često u igraonicama, a sa društvom u kafićima i restoranima. Nemam obezbeđenje, niti vozim blindirane automobile. Kupio sam dva, ali ih ne vozim. Ne nosim pancir, niti idem naoružan pištoljima", rekao je on tada.

Katarina Živković, folk pjevačica koja povezivana sa Zafirovićem u javnosti, kroz suze je rekla da je saznala šta se dogodilo.

“U šoku sam zbog svega što se desilo. Bili smo najbolji prijatelji koji se znaju dugi niz godina. Putem portala sam saznala sve što se desilo i ne mogu doći sebi zbog čitave situacije. Ovo je strašno što se dogodilo. Ni u najluđim snovima nisam mogla naslutiti”, rekla je Katarina, demantirajući da su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi.