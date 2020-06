U Hrvatskoj 52 novozaražene osobe, u toku usaglašavanje o granicama

ZAGREB - Hrvatska ima 52 nova slučaja virusa korona danas, kazao je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Capak, koji se danas pojavio na konferenciji za novinare prvi put nakon samoizolacije zbog korona virusa, je dodao da je do danas registrovano ukupno 2.777 slučajeva, te da je u samoizolaciji više od 4.000 ljudi. Dvoje ljudi je na resporatorima.

"Imali smo nekoliko dobrih tjedana. Onda smo s importiranim slučajevima i zbog nepridržavanja mjera došli do većeg broja slučaja. Onda je došlo Đakovo, također je sve počelo s importiranim slučajevima", kazao je Capak.

On je dodao da je situacija pod kontrolom.

"Mi smo sad u fazi kad smo počeli popuštati aktivnosti, gospodarstvo i turizam. Najbitnije je brzo reagirati na sve. Donositi odluke na brzinu, brzo otkriti sve slučajeve i uloviti kontakte. Dok to radimo dobro mislim da nije potrebno ništa mijenjati", rekao je Capak.

On je dodao da je usaglašavanje o granicama u toku.

"Mi smo u funkciji predsjedatelja vodili te pregovore u ime Vijeća EU, još uvijek ta procedura traje, trebala je biti gotova do 12. Iz svega onoga što će se objaviti, mi smo donijeli svoju doluku, vezana je za privremenu zabranu preko graničnih prijelaza. Izmijenjena je na način da se ne odnosi na države EU, države Schengena i pridružene države i državljane trećih zemalja koje su osobe s dugotrajnim boravištem", pojasnio je Capak.

On je dodao da se osobama iz ove kategorije se preporučuje prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije.

"Izuzeci se odnose na državljane trećih zemalja, na zdravstvene djelatnika, stručnjake za skrb o starijima, prekogranične radnike, diplomate, policijske službenike, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga, osobe koje putuju zbog školovanja ili drugih neodgodivih razloga", naveo je Capak.

Istakao je da "ove osobe koje nemaju riješen dugotrajni boravak u EU mogu provjeriti prije ulaska ispunjavaju li uvjete. Ako ispunjavaju uvjete mogu se najaviti preko aplikacije enter croatia".

Na pitanje novinara koje su bile koristi od pet dana samoizolacije ulazaka iz BiH, Capak je odgovrio da "su tada bili stavljeni epidemiološki argumenti na stol".

"Imali smo tada uvoz slučajeva. Nije to bilo da su strani državljani to donijeli, nego su naši to donijeli, išli su tamo i vratili su se zaraženi. Sada je situacija nešto drugačija, nemamo tih importiranih slučajeva", naveo je Capak.

Dodao je da je činjenica da je iz "BiH osam importiranih slučajeva i sedam kontakata".

"Iz Srbije smo imali daleko više, 22 zaraženih i 37 kontakata. Iz Slovenije smo imali osam importiranih. Imali smo manji broj i iz Švedske i Austrije. Ako sve to skupa sagledate u tom okviru onda je vrlo problematično da građani Srbije mogu doći jer će tako reći EU, a građani BiH ne mogu. Ovaj stožer ima mogućnost da svaki dan revidira odluke", pojasnio je Capak.