ZAGREB - U Hrvatskoj je potvrđeno 56 novih slučajeva zaraze virusom korona i sada ih je ukupno 551, rekao je ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš.

"Urađeno je više od 4.000 testova. Ukupno su tri osobe do sada preminule od virusa korona, ali ih je 37 ozdravilo", dodao je Beroš.

On je ocijenio da to ulijeva nadu, kao i da se nada da će zajedničkim naporima doći do još izlječenja, prenose hrvatski mediji.

"Dobro je jer je linearni rast novooboljelih, a ne eksponencijalni", rekao je ministar.