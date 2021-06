U Hrvatskoj detektovan indijski soj korona virusa

ZAGREB - Iva Pem Novosel iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u emisiji Studio 4, potvrdila je da je u Hrvatskoj detektovan indijski soj koronavirusa.

Pem Novosel je rekla kako je u Hrvatskoj najprisutniji britanski soj virusa, ali da je detektovan i indijski soj. Novi sojevi su prilično zarazni, brzo se prenose. Ne smije se širiti panika.

"Otkriven je prije nekoliko dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali to su pojedinačni slučajevi pa nema razloga za paniku", rekla je i dodala da se treba paziti, prenosi B92.

Indijski soj koronavirusa daje slične simptome kao i ostali sojevi virusa SARS-CoV-2, dakle, povišenu temperaturu, gubitak čula mirisa i ukusa, kašalj, reljefasti jezik poznat još i kao kovid-jezik, bjeličaste promjene na nokatnoj ploči poznate još i kao kovid-nokti, umor, glavobolju...

Ono što je do sada poznato o indijskoj varijanti jeste da ima dvije značajne genetske promjene u površinskom proteinu - E484Q i L452R. Zbog toga je dobila naziv "dupli mutant". To, međutim, ne znači da je indijska varijanta dvostruko zaraznija ili opasnija naučnici još nisu to dokazali.