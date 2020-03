U Hrvatskoj do sada naplaćeno 17.000 evra zbog kršenja samoizolacije

ZAGREB - Glavni državni inspektor Hrvatske Andrija Mikulić izjavio je danas da je Državni inspektorat, koji je od preko 800 policijskih prijava zbog kršenja mjere samoizolacije procesuirao više od 600, do sada naplatio kazne u ukupnom iznosu od oko 130.00 kuna (oko 17.000 evra)

Mikulić je za RTL rekao da je nevjeroatno i loše to što neki ljudi, bez obzira na epidemiju korona virusa i sve apele da ostanu kod kuće, dalje krše samoizolaciju, neki i više puta.

Državni inspektorat, naglasio je, tome je pokušao da doskoči izdavanjem prekršajnog naloga s kaznom od 8.000 kuna (oko 1.050 evra), a za one koji ponovo prekrše tu mjeru 30.000 kuna (oko 3.930 evra).

Osobu koja to učini i poslije pomenutih kazni, sanitarni inspektori na prisilan način i u saradnji sa policijom i Civilnom zaštitom vode u karantin, rekao je Mikulić, dodajući da su do sada zabilježena dva takva slučaja, prenijela je Hina.

"Ako bi se to desilo ponovo, mislim da nam ostaje još samo jedna mogućnost - da se takvim ljudima bavi jedna posebna grana medicine koja se zove psihijatrija, jer nije normalno da naši sugrađani ne žele da paze ni na sebe, ali ni na svoju porodicu i cijelu zajednicu", poručio je Mikulić.

Uprkos odluci Vlade o sprečavanju dizanja cijena 27 osnovnih životnih potrepština, neki trgovci u maloprodaji i veleprodaji tu odluku nisu poštovali.

Konkretno, kazao je Mikulić, za so i testeninu cijena se dizala za oko 13 odsto, za dječiju hranu i svježe meso i do 30 odsto, a najviše se cijena dizala za dezinfekciona sredstva, zaštitne maske i rukavice, čak do 594 procenta.

Mikulić je naglasio da su sve prodavnice i trgovački lanci koji su to činili pod budnim okom inspektora i da će ako i dalje budu kršili Vladinu odluku, njihovo kršenje zakona biti objavljeno u javnosti.

Kako je dodao, inspektorima je dat nalog da prema tim kompanijama ili prodavnicama idu s prekršajnim nalozima do 100.000 kuna (oko 13.000 evra) u maloprodaji i 300.000 kuna (oko 39.300 evra) u veleprodaji.

Osim toga, dodao je Mikulić, u maloprodaji će se izdavati rješenja o zabrani "te agresivne poslovne prakse", a veleprodaje zatvarati na rok od 30 dana.