U Hrvatskoj i Sloveniji pao prvi snijeg (FOTO)

Najavljena promjena vremena stigla je danas u Hrvatsku, a sunčano vrijeme zamijenili su oblaci, kiša i vjetar.

Meteorolozi su najavljivali da bi na najvišim predjelima mogao pasti i snijeg. To se i dogodilo na Platku, odnosno vrhu Radeševo, pokazuju snimke s web kamere, prenosi Index.hr.

Snijeg je danas pao i u Sloveniji, gdje je zabijelio Kredaricu koja se nalazi na 2.541 metar nadmorske visine.

DHMZ za sutra najavljuje djelimično, u centralnim i istočnim predjelima i pretežno sunčano vrijeme. Do jutra na jugu još ponegdje može biti malo kiše, a u unutrašnjosti je moguća magla.

Prema kraju dana na Jadranu će doći do porasta naoblačenja. Najniža jutarnja temperatura vazduha u Hrvatskoj od 2 do 7, na Jadranu između 11 i 16. Najviša dnevna temperatura većinom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 °C.

