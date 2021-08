U Hrvatskoj moguće uvođenje novih mjera

Nadležni u Hrvatskoj razmatraju uvođenje novih epidemioloških mjera.

U toj zemlji juče su zabilježena 524 nova slučaja zaraze korona virusom, 37,5 odsto više nego prošlu srijedu. Toliko novooboljelih nije zabilježeno od početka juna.

Zamjenica direktora HZJZ-a prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a, komentarišući rast broja novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, kako se rast uvijek može obustaviti i usporiti uzlazni trend pridržavanjem epidemioloških mjera i vakcinisanjem.

"Ako ovako nastavi pogoršanje, s obzirom na današnju baš izrazito veliku brojku, teško je reći šta nas čeka za sedam dana, rekla je sinoć Pavić Šimetin.

Rekla je kako se razmatra uvođenje novih mjera, između ostalog spomenuvši mogućnost skraćenja radnog vremena. Rekla je i da se puno očekuje od digitalne COVID-potvrde.

"Okupljanja gdje dolazi veći broj ljudi uz COVID-potvrdu ipak daju određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti", rekla je Pavić Šimetin.

Pavić Šimetin je dodaje da će maske biti obavezne u školama od petog razreda pa nadalje.

"One mjere kakve smo imali za prošlu školsku godinu, one zapravo potpuno ili gotovo iste mogu ostati i ove školske godine. Od petog razreda pa nadalje obavezne su maske, osim ako u razredu može biti veći razmak između učenika. Niži razredi osnovne škole su i do sada bili bez maske", rekla je.

(Klix)