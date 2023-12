U Hrvatskoj na karnevalu spaljene gej lutke, organizator na sudu

IMOTSKI - ​Nastavljeno je suđenje Milivoju Đuki, kojega terete za govor mržnje kao organizatora poklada u kojima je 2020. godine u Imotskom spaljena lutka istopolnog para s djetetom. Jedna od lutki predstavljala je Nenada Stazića, političara i tadašnjeg SDP-ova saborskog zastupnika.

Na prvom ročištu u septembru optuženi 53-godišnji Milivoj Đukić izjasnio se kako se ne osjeća krivim. Optužnica splitskog Opštinskog državnog tužilaštva tereti ga da je "promovisao zlostavljanje i netoleranciju prema osobama istopolne orijentacije" koje žele usvojiti dijete, kao i prema djeci koja žive u istopolnim porodicama.

Slučaj je u medijima podigao veliku buru i zauzeo naslovnice, a sve je započelo prijavom SDP-ovog saborskog zastupnika Arsena Bauka za širenje govora mržnje. Kaznene prijave podiglo je i nekoliko udruženja za zaštitu prava LGBTIQ+ osoba.

Na današnjem ročištu ispitani su svjedoci koje je odbrana pozvala, a kojima se Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu protivilo zbog stava kako je sve već dovoljno prikazano na videozapisu s poklada. Svjedočili su članovi društva Bakove svečanosti i osobe koje su godinama učestvovale u organizaciji poklada u Imotskom.

Članica Upravnog odbora društva Bakove svečanosti Ljubica Bilić Ujević svjedočila je kako se tog dana nije dogodilo ništa sporno. Učestvovala je u povorci s ostalim članovima i Imoćanima koji su se, kaže, zajedno veselili te nije primijetila negativne reakcije. Dodala je kako je doživjela šok kada je dobila poziv za sud jer smatra da se nije dogodilo ništa ružno.

Jedan od organizatora poklada, Vedran Vrčić, na pitanje sudije Ivane Peronje kazao je kako su autori satire, odnosno optužnice, uvijek nepoznati. Kazao je kako satira nije odgovornost predsjednika društva, u ovom slučaju optuženog Đuke. Napomenuo je kako su se prije spaljivale razne maske javnih ličnosti, od političara, poput bivšeg predsjednika Mesića i Plenkovića, do spaljivanja sprovoda sa sveštenicima te maske Hitlera.

Svjedok Mijo Zidar, koji je učestvovao u spornom karnevalu kao član društva, kazao je kako su se dogodile karnevalske svečanosti i ništa drugo što se nije događalo posljednjih 150 godina.

"Inače se ne sjećam svih maski, to zaboravim, ne bih se sjećao ni ove da nije došla u medije iz vama poznatih razloga. U Imotskom se nikada nije dogodilo kazneno djelo na karnevalu. Pogotovo govor mržnje. Nikada nije niko vrijeđan na nacionalnoj, seksualnoj ili vjerskoj osnovi. Lično me kao komunikologa iznenadila reakcija koja je nastala nakon ovog karnevala. Meni nije jasno zašto smo tu, jer je to bila standardna poklada, kao i dosadašnjih godina.

Smatram da se stvari trebaju staviti u kontekst vremena u kojem su se događale. Nije isto kada u Splitu vidite psa kojeg šeta porodica ili ako tog psa vidite u Kini zatvorenog u kavezu. Sve je stvar konteksta, pa tako i karneval zbog kojeg sam pozvan", smatra Zidar.

Svjedočio je i penzioner Petar Vlajčić, koji je radni staž proveo u pravosuđu, te smatra da se prvi put digla hajka na karneval, i to baš u Imotskom.

"Bilo je još sličnih i gorih slučajeva od ovog. Nisam vidio nikakvu mržnju jer sam iskusan u tome, smatram da je skeč bio na visini zadatka. Smatram da je to bila uspješna stvar, bez ikakve mržnje. Satira je osjetljiva, nekog više, nekog manje ubode, ali nisu nikog vrijeđali. Nikada nismo dirali žene, invalide, ugrožene psihički i fizički u društvu, nego smo uzimali silnike i one koji se uzdižu iznad društva", kazao je Vlajčić.

Zastupnica optužbe predložila je da se u nastavku postupka pozovu i ispitaju predstavnici udruženja za zaštitu prava LGBTQ+ osoba jer su oni, prema riječima zastupnice, subjektivno doživjeli inkriminisane poruke pročitane o kritičnom događaju.

Istakla je kako su danas svi svjedoci iznosili isključivo lično mišljenje, na što se branilac optuženih usprotivio, kazavši da se radi o svjedocima koji su bili uključeni u sporni događaj, dok se svjedoci koje poziva tužilaštvo nisu nalazili u Imotskom, već su o svemu čitali preko medija te tako nisu mogli dobiti stvarni utisak. Suđenje će se nastaviti ispitivanjem svjedoka 26. februara, prenosi "Index".

