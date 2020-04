U Hrvatskoj oboljela 23 policajca

ZAGREB - Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da su u Hrvatskoj od virusa korona oboljela 23 policajca, da ih je 210 izašlo iz izolacije, a još 123 su u izolaciji.

"To samo po sebi govori da su oni izloženi s obzirom na to da su u kontaktu s građanima, i to građanima koji se ne ponašaju uvijek primjereno", rekao je Božinović za HTV i dodao da će nastojati da policajci budu u kategoriji čiji će se rad posebno vrednovati u ovom vremenu.

Povodom napada u Splitu na novinarke tokom izvještavanja sa okupljanja u katoličkoj crkvi za Uskrs, Božinović je naglasio da "neće biti nikakvog popusta", pogotovo kada je riječ o napadu na službena lica, odnosno novinare jer su oni jedna od najvažnijih karika u lancu odbrane protiv koronavirusa i bez njih ono što govori Štab civilne zaštite ne bi došlo do građana.

"Kad je riječ o nasilnicima, zna se što policija radi i mislim da je u tom slučaju policija djelovala promptno. Što se tiče napada na vaše koleginice tri su krivične prijave podnesene prema novom zakonu", potvrdio je Božinović.

On je dodao i da je podnesena jedna prekršajna prijava na osnovu Zakona o javnom redu i miru.

"Što se tiče okupljanja gdje smo vidjeli neke neprimjerene oznake i ponašanja policija je identifikovala 13 osoba, među kojima i jednog maloljetnika", naglasio je Božinović, koji je i načelnik Nacionalnog štaba civilne zaštite.

On je najavio je da će se s ublažavanjem mjera donesenim u borbi protiv epidemije početi nakon pada novooboljelih pet do sedam dana za redom.

U Hrvatskoj je registrovano 50 novih slučajeva zaraze virusom i sada je ukupno 1.650 oboljelih.

U splitskoj bolnici preminule su dvije osobe i broj žrtava popeo se na 25. Na respiratoru su 34 pacijenta, a oporavilo se 400 ljudi.

Policija je ranije danas saopštila da će protiv sedamdesetogodišnjeg župnika crkve na Sirobuji kod Splita biti podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira na štetu okupljenih građana, a protiv tri lica biće podnesene krivične prijave zbog napada na novinara i snimatelja koji su izvještavali sa tog događaja.