U Hrvatskoj povećan broj zaraženih virusom korona, troje u teškom stanju

ZAGREB - Virusom korona u Hrvatskoj zaraženo je još 15 osoba, utvrđeno je novim testiranjem, saopšteno je iz tamošnjeg Kriznog štaba.

Kako je rekla načelnica Štaba Maja Grba Bujević, broj zaraženih u Hrvatskoj se sada popeo na 128.

Dodala je da je pet osoba izliječeno, te da je testirano 1.779.

"Troje je ljudi na respiratoru dakle imaju teži oblik zaraze. Jedan je srednje dobi, dvoje starije životne dobi", rekla je Alemka Markotić, član Kriznog štaba.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović ponovo je apelovao na građane da se pridržavaju mjera i preporuka nadležnih institucija.

"Mi moramo djelima pokazati da su ljudi i njihovi životi najveća vrijednost. Ovo je izazov bez presedana. Iako mnogima to još uvijek nije jasno, činjenica je, ako se ne pridržavamo mjera, znatno se povećava mogućnost da se zarazimo i da zarazimo druge. Što se više zadržavamo u kućama, bit će nam bolje, svima", rekao je Božinović.

Dodao je da se razmatraju i ograničenja javnog, pa čak i međugradskog prevoza.

"Svadbe su zabranjene, sprovodi ne smiju imati glazbu, dovoz cvijeća i svijeća. Igrališta se zatvaraju. Što se tiče iracionalne kupovine, molim vas sve, ponašajte se savjesno, odgovorno i solidarno. Ne bismo i tu željeli uvoditi restrikcije. No, ako se to bude ponavljalo, morat ćemo pristupiti i tome. Ukoliko će se ljudi pridržavati restrikcija, one će biti blaže. No, ukoliko ih se ljudi neće pridržavati, posljedice su jasne - restrikcije će biti sve veće", zaključio je Božinović.