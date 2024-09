U Hrvatskoj sve spremno za vrhunac vodenog talasa Dunava

ZAGREB - Gradovi i opštine uz rijeku Dunav pripremaju se za vrhunac vodenog talasa koji bi u Hrvatsku trebalo da stigne sutra.

Na ulaznom profilu u Batini jutros je izmjereno 698 centimetara i na snazi su vanredne mjere odbrane od poplave. Dunav raste sporo - samo centimetar na sat, a očekuje se da će i onaj najviši vodostaj biti znatno ispod nivoa iz 2013., kada je iznosio 776 cm.

"Polako se približavamo nivou od +700 cm, to je pola metra više od nivoa za uvođenje obaveznih mjera odbrane od poplava. One su uvedene od nedjelje oko podneva. Trenutno se vrh vodenog talasa nalazi na manje 50 km uzvodno od Hrvatske. Sutra se očekuje vrhunac vodenog talasa na ulaznom profilu Batina, na nešto malo višim nivoima od +700 cm. On može rasti još 10-15 cm u odnosu na ove mjere", rekao je Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda za HRT.

On je rekao da se stagnacija očekuje 12-20 sati, a onda će početi opadanje.

"Dobro je što je u Budimpešti vodostaj u tri dana opao za gotovo dva metra", naveo je Novosel.

Zeleni otok i Batina pripremaju se za dolazak vodenog talasa.

"Svi smo odahnuli u srijedu kad je vrh u Bratislavi na 450 km uzvodno od Hrvatske dostigao nivo pola metra niže u odnosu na onaj 2013. godine. Za očekivati je bilo da će nivo biti iisti i u Hrvatskoj", rekao je Novosel.

