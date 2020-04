U Hrvatskoj virusom korona zaražena beba od četiri mjeseca

ZAGREB - U Hrvatskoj su juče potvrđena tri nova smrtna slučaja od posljedica virusa korona, među njima prvi u Zadru i Dubrovniku te peti u Osijeku, a ukupan broj zaraženih porastao je s 56 novopotvrđenih slučajeva na 1.182.

Time je, poručuje Nacionalni štab, zadržana linearna epidemiološka linija rasta oboljenja od COVID-19 od kojeg je u svijetu umrlo više od 66 hiljada ljudi.

Među zaraženima je 26 djece do 10 godina te njih 33 od 10 do 20 godina. Virus je potvrđen i za 143 osobe starije od 70 godina, a najveći broj zaraženih je u dobnoj grupi od 50 do 60 godina, rekao je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Saopštio je i da je u Nuštru zaraženo četvoromjesečno dijete koje se zarazilo od majke.

"Njihovo stanje je dobro, nemaju simptoma i pomno se prati njihovo stanje", naglasio je.

Capak je rekao i kako su dosadašnja iskustva s djecom i trudnicama pozitivna, trudnoće završavaju u redu, a djeca bez simptoma prebolijevaju bolest, piše Index.