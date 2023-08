U Hrvatsku stiže nova oluja, upaljen meteoalarm za četiri regije

Hrvatska se priprema za novu promjenu vremena.

Nakon nekoliko dana pretežno sunčanog vremena, za petak je upaljen narandžasti meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog olujnog nevremena i grmljavine.

Ostatak države je u žutom.

"Postepeno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već u noći i ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i u središnjim predjelima, a do kraja dana proširiće se i na istok i jug zemlje. Mjestimično će pljuskovi biti jače izraženi i obilniji, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izraženije pljuskove jak i olujan. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar. Najniža temperatura vazduha od 17 do 21, na moru između 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 30 do 34 °C", prognoza je DHMZ-a.

Iz DHMZ-a su poslali i posebno upozorenje za petak.

"Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuju.

Karlovac, koji je do sada u više navrata teško nastradao zbog poplava, objavio je na svojim službenim stranicama da se priprema za najavljenu obilnu kišu i nevrijeme.

Vreće s pijeskom biće u petak podijeljene u potencijalno ugrožene dijelove Karlovca, pogotovo MO Borlin i Velika Jelsa, cerade i potreban materijal osiguran, svi slivnici očišćeni, a izvođači radova dodatno upozoreni na odgovornost za gradilišta, dogovoreno je na sastanku užeg Štaba civilne zaštite grada Karlovca u četvrtak.

Održan je zbog prognoza koje najavljuju obilne oborine od petka do nedjelje na karlovačkom području, ali i jak vjetar, a kako se, po najavama, radi o izuzetno velikim količinama kiše, zbog kojih su moguće bujične poplave i odroni, sve službe poduzeće sve preventivne mjere iz svojih nadležnosti da eventualne posljedice budu što manje, prenosi N1.

Vatrogasci će tako dopremiti vreće s pijeskom u dijelove grada koji bi mogli biti ugroženi, Vodovod i kanalizacija se pobrinuti za slivnike, a i ViK i Toplana, s obzirom na radove na Aglomeraciji i zamjeni vrelovodne mreže, dodatno podsjetiti izvođače radova da brinu o gradilištima.

"Pozivamo građane, posebno na područjima koja su do sad bila izložena odronima, klizištima i bujičnim poplavama, da dodatno zaštite imovinu, a sve građane Karlovca molimo da vode brigu o vlastitioj sigurnosti, ne izlažu se nepotrebno te poštuju eventualne privremene regulacije saobraćaja", poručio je karlovački gradonačelnik Damir Mandić.