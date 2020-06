U Kragujevcu moguće uvođenje vanredne situacije zbog korone

KRAGUJEVAC - U posljednjih 17 dana u Kragujevcu je registrovano 77 novozaraženih na virus korona, a ukoliko danas i sutra bude zabilježeno više od deset novih slučajeva, Krizni štab daće preporuku da se proglasi vanredna situacija na području tog grada.

Krizni štab odlučio je i da predloži gradonačelniku i Gradskom veću da se skrati radno vrijeme ugostiteljskih objekata i ograniči broj ljudi na proslavama jer, kako su saopštili, zabrinjavajuće je to što je u prvom talasu zabilježeno 68 pozitivnih osoba na virus korona, u odnosu na 77 novozaraženih u posljednjih 17 dana i to koji su starosti od 25 do 35 godina.

Komandant Kriznog štaba Radomir Nikolić izajvio je na sjednici da će u skladu sa ovlašćenjima koje ima, lokalna samouprava najvjerovatnije u srijedu donijeti odluke o pooštravanju mjera u ugostiteljskim objektima.

Pored obaveze nošenja maski u javnom prevozu u Kragujevcu, ista mjera važi i za javne institucije, gradsku upravu, pošte, banke, prodavnice i tržne centre, podsjeća se u saopštenju Kriznog štaba.