U Novom Sadu još dvije osobe preminule od posljedica virusa korona

​NOVI SAD - U Kliničkom centru Vojvodine u toku prethodne noći preminule su još dve osobe od posljedica virusa korona, čime se broj preminulih u Vojvodini popeo na osam, izjavila je danas načelnica Infektivne klinike Vesna Turkulov.

Turkulov je za TV Prva kazala da se radi o dve pacijentkinje, starije osobe, koje su imale i pridružene bolesti - dijabetes, hipertenziju, koje su doprinele ovakvom ishodu.

"To su i pacijenti koji su i prethodnih dana referisani kao teški slučajevi", kazala je Turkulov. Do sada preminuli su bili godina od 55 do 83, kazala je doktorka i dodala da su svi imali pridružene bolesti, ali da niko nije imao maligne.

Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine trenutno se leči 95 pacijenata kod kojih je potvrđen virus korona, kazala je Turkulov i dodala da je jedan dio pacijenata smješten u jedinici Intenzivnog lečenja i troje od njih je priključeno na respiratore.

Drugi dio pacijenata je na poluintenzivnoj njezi, kazala je Turkulov i dodala da su ostali najlakši pacijenti.